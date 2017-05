Die Sonne scheint, die Blumen blühen und Vögel zwitschern. Ja der Frühling ist im endlich da und mit ihm kommen auch für den ein oder anderen unter uns die Probleme.



Juckende Augen, laufende Nasen und das Wort "Gesundheit" kann man schon nicht mehr hören. Laut einen renommierten Online-Magazin ist jeder dritte Deutsche ein Allergiker. Gerade diejenigen, die an Heuschnupfen leiden können sich nicht auf den Frühling und dem darauffolgenden Sommer freuen. Das morgentliche Lüften bringt sogar die Pollen in Ihre vier Wände. Dagegen gibt es aber Abhilfe.



Ein Saugroboter mit HEPA-Filter saugt nicht nur Staub, sondern auch Pollen ein und verschließt diese im Auffangbehälter. Mit dem HEPA-Filter wird die Abluft von Pollen befreit und es wird frische Luft abgegeben und ist somit bestens für Allergiker geeignet. Zusätzlich zum Saugroboter empfielt es sich einen Luftreiniger anzuschaffen. Den der Saugroboter sorgt nur für die Reinigung Ihrer Fussböden, der Luftreiniger hingegen die Umluft.Die Kombination aus Saugroboter und Luftreiniger ist somit eine sehr gute Lösung für Allergiker. So sind Sie gut gewappnet für den Frühling und den Sommer.