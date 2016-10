…Herbst-Winter-Mode ganz designerlike - wir präsentieren Mode für "Anspruchsvolle" - mit am Start die Highlights der Outdoormode, Kleider mit Blickfang-Faktor, Schmusestrick zum Wohlfühlen und viele andere Fashion-Highlights...wieder mit dabei heiße Markenmode…

z.B. Fellimitatjacke von Laura Scott für nur 68,99 Gr. 34-42

Eine schöne Balance zwischen casual und highly-fashionable. Trendige Jacke im Piloten-Style mit kuscheligem Fellimitatbesatz am großen Kragen, Knopfleiste und Säumen. Zierriegel am Ärmelsaum und Schnallen zum Schließen des Kragens. Verdeckter Frontreißverschluß und Druckknopfleiste. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen. Taillierter Schnitt durch Teilungsnähte. Weiches Lederimitat aus 55% Polyacryl/45% Polyester. Webpelz und Futter aus 100% Polyester. Größenhinweis: Fällt eng aus, bitte eine Größe größer bestellen.



Unter www.versand-damenmode.de finden Sie eine Vielzahl an Schnäppchen, z.B. Abendkleider für 50 €, Hosen (außer Leder) für 25 €, etc.