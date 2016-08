Das erst 2011 gegründete Weingut Daniel Mattern in Metenheim- Rheinhessen hat in der kurzen Zeit bereits erstklassige Bewertungen im Falstaff Weinguide errungen. Wird bedacht, dass der Verkauf nicht im Jahr 2011 sondern ein oder zwei Jahre später erst los gehen konnte, ist das bereits sehr vielversprechend. Das Weingut hat zwei gute Hanglagen. Der Dittelsheimer Geiersberg mit Südlage, hier sind die meisten Weinstöcke bereits älter als 25 Jahre. Auch der Dittelsheimer Leckerberg bietet eine erstklassige Lage, hier werden die Weine besonders fruchtig und komplex.

Daniel Mattern ist alles andere als der typische Winzer. Er ist jung, dynamisch und versucht den maximalen Rock & Roll aus seinen Trauben heraus zu kitzeln. Dabei nimmt er auf die Natur Rücksicht und setzt auf natürliche Produkte. Riesling, Grauburgunder und Spätburgunder gehören zu den Rebsorten. Unter http://traubenglueck.de/winzer/weingut-daniel-mattern/ findet sich das aktuelle Angebot vom Weingut Daniel Mattern. Mit der eigenen Unternehmensphilosophie erklären sich die Flaschenpreise von bis über 10 Euro. Jungwinzer können noch nicht mit einem guten Ruf verkaufen sondern müssen sich diesen erst aufbauen. Der Start ist jedoch bereits geglückt. Wer einen künftigen Winzermeister bereits in jungen Jahren entdecken möchte, sollte in einer Bestellung einige seiner Weine berücksichtigen. Klasse statt Masse ist das Ziel.

Wer träumt nicht davon, sein eigener Chef zu sein, der teils im Gebäude, teils in der Natur arbeitet und mit viel Sorgfalt ein gefragtes Produkt erzeugt? Wenn Daniel Mattern sein eigenes Weingut gründet, sucht er für sich nicht lediglich eine Existenz. Hier fließt das Lebensgefühl der Liebe zum Wein, zur Natur und der Region mit ein. Hier geht es nicht um Gewinnmaximierung sondern darum, als Winzer guten Wein zu keltern. Diese mittelständige Mentalität teilen viele Unternehmer, können sie im wirklichen Leben häufig jedoch nicht mit in den Betrieb einbringen.

Wein ist für viele auch ein Lebensgefühl, für das sie gerne einen angemessenen Preis bezahlen. Viele kleine Weingüter bieten Wein mit einem Charakter. Die großen Hersteller können sich das nicht leisten. Hier muss der eine Jahrgang wie der andere schmecken. Bei einem kleinen Weingut wird jedoch gekauft, da jeder Jahrgang und jeder Hang ein anderes Geschmackserlebnis bieten werden. Hier geht es um die Vielfalt, immer wieder einen neuen guten Tropfen entdecken zu können. Wer zu diesen anspruchsvollen Kennern gehört, wird für die Region Rheinhessen in den nächsten Jahren gewiss nicht um das Weingut Daniel Mattern herum kommen, der erste gute Wein ist bereits im Handel. Mit Traubenglück finden sich auch künftig immer die aktuellen Angebote vom Weingut Daniel Mattern aus der Anbauregion Rheinhessen.



