Was genau ist ein refurbished Notebook und warum ist es so günstig? Refurbished ist der englische Begriff dafür, einen gebrauchten Artikel komplett zu prüfen und zu überholen, um diesen erneut in den Verkauf zu geben. Gute Produkte werden beim zweiten Käufer weiter genutzt und dieser wird ein Neugerät weniger kaufen. Dabei geht es nicht nur um ein paar gesparte Euro sondern auch um den Umweltschutz. Gerade für Notebooks, Computer, Monitore oder andere Technikartikel, die es im Sortiment von IT Versand gibt, müssen neben Rohöl für Kunststoff und Energie auch viele Metalle aus dem Boden gewonnen werden. Vor allem die Edelmetalle sind mit wenigen Gramm pro Tonne Erz sehr aufwändig zu fördern. Die Umwelt leidet bereits bei der Rohstoffgewinnung und erneut bei der Verarbeitung mit Chemikalien und hohem Energieverbrauch. Refurbished Technikartikel zu nutzen, um keine Neugeräte zu erstehen, ist solange ein Umweltschutz, wie kein übermäßiger Stromverbrauch entsteht. Stromfressende Serverschränke sollte man also trotzdem verschrotten.

Mit dem Sortiment unter http://it-versand.com/ findet sich keine veraltete Technik. Ein refurbished Notebook aus dem Sortiment von IT Versand wird für alltägliche Anwendungen sogar noch für Jahre reichen. Kaufvertrag, Widerrufsrecht und eine Garantie erhält der Kunde als Sicherheit für seinen Kauf. Das refurbished Notebook im IT Versand Webshop ist häufig sogar ein sehr aktuelles Modell, da nur ausgesuchte Ware von Händlern und Unternehmen aufgekauft wird. Es muss sich um Hersteller oder Modellserien handeln, die für ihre gute Qualität und lange Lebensdauer bekannt sind. Die Technik muss den heutigen Anforderungen gerecht werden. Nur dann wird sie ins Sortiment von IT Versand aufgenommen. Der Kunde hat damit sogar die Sicherheit, dass er sich nicht wegen einem Angebotspreis für ein Billiggerät entscheidet, welches schnell zum Garantiefall wird.

Warum verkaufen die Händler oder Unternehmer ihre Rückläufer und Gebrauchtgeräte nicht selber? Die Geräte kurz auf ihre Funktionalität zu prüfen, wäre doch eine Kleinigkeit. Es gibt jedoch den Datenschutz, mit dem bei der Computertechnik alles etwas schwieriger wird. Die Festplatten und Speicher in den Gebrauchtgeräten müssen erst formatiert und dann neu aufgespielt werden. Ansonsten dürfen sie nicht in den Verkauf. Das ist ein Mehraufwand. Es ist deswegen für Händler und Unternehmer viel einfacher, alles zum kleinen Preis an IT Versand zu veräußern. Hier werden diese Arbeiten sehr produktiv ausgeführt und schon kann der Kunde sogar mit einer sehr guten Auswahl aus Gebrauchtgeräten einkaufen. Ein refurbished Notebook war bereits bei einem anderen Kunden in Verwendung. Es gibt im Sortiment von IT Versand außerdem viele Rückläufer, die vom Kunden nur kurz getestet und zurückgegeben wurden. Das refurbished Notebook ist bei gleicher Leistung meist günstiger. Auf die geprüfte Technikware aus dem Sortiment von IT Versand wird Garantie gewährt und der Käufer ist auch mit einem refurbished Notebook auf der sicheren Seite.



