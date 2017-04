Empfindliche Haut ist mittlerweile leider eher die Regel als die Ausnahme.

Mit der richtigen Haut- und Körperpflege lassen sich die Auswirkungen stoppen und umwandeln in eine feine, gepflegte Haut, die wieder in Balance gebracht wurde.



Die optimierten Formeln bieten Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen wie freien Radikalen und UV-Strahlung bei gleichzeitiger Vorbeugung gegen Fältchen und Feuchtigkeitsverlust. Die Austern Pflegecreme mit UV-Schutz der Marke LITORAGE vereint die sorgfältigen Pflegeeigenschaften einer Tagescreme mit den Schutzeigenschaften einer Sonnenpflege



Für eine strahlend schöne Haut. Ganzheitlicher Schurz und Pfleg für alle Hautbedürfnisse.



Die Kosmetik von LITORAGE aus Kiel.

Meereskosmetik bietet Meer für Ihre Haut.



Lassen Sie Sie gerne beraten.



INWATER BIOTEC GMBH

Kiel

Tel. 0431 - 78 700 87



oder schien Sie in unseren Shop online:

www.litorage.de