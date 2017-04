Boxspringbetten werden in Münster von der Firma Classica Nova angeboten. Die Auswahl an diesen speziellen Betten ist sehr groß. Auch ist für alle unterschiedlichen Geschmäcker etwas dabei. Diese Art der Betten haben spezielle Charakteristika und die Preise sind moderat und stehen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Des Öfteren haben Boxspringbetten einen integrierten Motor. Die Betten sind sehr modern und auch besonders für ein junges Publikum interessant. Darüber hinaus sind Boxspringbetten auch in Hotels beliebt.



Boxspringbetten bestehen meist, in der amerikanischen Ausführung, aus drei Elementen:

Aus den Füßen, hier sitzt die Box als Untermatratze auf und der Matratze, die sehr hoch aufliegt.



Daneben gibt es noch die skandinavische Ausführung:

Hier ist die Matratze dünner in der Ausarbeitung, jedoch ist der Topper darauf platziert. Beim Topper handelt es sich um eine Schonmatratze, die ganz oben aufliegt. Der Schlafkomfort dieser Betten ist äußerst angenehm.



Bei den Betten herrscht eine große Farbauswahl und es gibt sie in zahlreiche Formen.

Boxspringbetten glänzen überdies mit modernem Design. Ein Bett für das Schlafzimmer in dieser Art ist etwas Besonderes. Die Springbox sorgt für diesen angenehmen Schlafkomfort, wobei man morgens ausgeruht aufwacht. Es ist eigentlich ein Schlafen wie auf einer Wolke, poetisch ausgedrückt. Begeisterte Kunden können dies aber durchaus bestätigen. Die Springbox oder Federrahmen sorgt für diese wunderbare Nachtruhe. Anstelle des Lattenrostes tritt die Springbox, welche die Matratze stützt. Der Bonell-Federkern sorgt auch für eine optimale Stützung des Körpers im Schlaf.