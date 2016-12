Ein gesunder Schlaf vertreibt Kummer und Sorgen - das ist schon seit langer Zeit bekannt. Und doch wird viel zu häufig am wichtigsten Einrichtungsgegenstand einer Wohnung gespart. Dem Bett.



wer einen gesunden Rücken möchte, benötigt eine umfassende Beratung beim Kauf einer Matratze. Kein Wunder, denn der Rücken ist individuell und benötigt die dazu passende Matratze. Jene Beratung erhält der Kunde im Matratzen Premium Outlet in Münster.



Besonders beliebt sind bei Kunden so genannte Boxspringbetten. Bekannt sind diese Betten vor allem aus den USA und Kanada. Auch in den deutschen Hotels findet man schon seit langem Boxspringbetten.



Die Boxspringbetten gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen von zahlreichen Herstellern. Je nach Design, Bauart und Material schwankt dabei natürlich der Preis. Insbesondere die verwendeten Matratzen sind wichtig, denn sie sind nicht nur bequem, sondern müssen das Gewicht des Kunden vernünftig stützen und die Rücken- und Nackenmuskulatur entspannen.



Wichtig zu wissen: Ein Boxspringbett besteht aus der oben liegenden Matratze. Diese liegt in der Regel auf einem massiven Gestell auf, welches mit Federn gefüllt ist.

Aus hygienischen Gründen ist es daher wichtig, dass die Matratzen in regelmäßigen Abständen gut durchgelüftet werden.



Übrigens: In der Regel handelt es sich bei einem Boxspringbett um ein massives Produkt, welches "made in Germany" ist und nicht in Fernost produziert wird.