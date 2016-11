Direkt vom Hersteller – Möbel made in Germany

Die Möbelmanufaktur Goldau & Noelle fertigt ihre Möbel vom Design bis zum letzten Arbeitsschritt ausschließlich in Deutschland. Dabei wird bei der Produktion der Möbelstücke besonders auf Qualität, Verarbeitung sowie auf die Auswahl der verwendeten Materialien geachtet. Die Möbel werden in reiner Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail gefertigt und werden in Ihren Wohnräumen bestimmt zu Ihren persönlichen Lieblingsstücken. Die Designermöbel können Sie im Online Shop von Goldau & Noelle direkt bestellen. Dort finden Sie Möbel und Accessoires für die verschiedensten Wohnbereiche wie Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bad und Flur.



Nachhaltige Möbel – Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Die Möbelmanufaktur achtet bei der Herstellung ihrer Produkte auf Nachhaltigkeit. So stammt das verwendete Holz für die Produkte ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Massivholz wird vor der Verarbeitung getrocknet und zu Lamellen geschnitten, um anschließend in Handarbeit zu Platten verleimt zu werden. Die so entstandenen Tischplatten werden dann je nach Größe des gewünschten Möbelstückes zugeschnitten und finden sich nach ihrem letzten Schliff auf den exklusiven Esstischen, Couchtischen oder Beistelltischen der Goldau & Noelle Manufaktur wieder. Damit die natürlichen Eigenschaften der Holzmöbel erhalten werden, sind die Hölzer nur mit natürlichen Ölen behandelt. Durch diese spezielle Behandlung wird die Maserung des Holzes hervorgehoben und die Oberfläche bleibt natürlich, sodass das Holz atmen und sich positiv auf das Raumklima auswirken kann.



Kaminholzregal – Der Hingucker in jedem Wohnzimmer

Ein Kamin strahlt Gemütlichkeit aus und heizt das Haus. Ein schöner Kamin im Wohnzimmer ist ein Blickfang und ein Ort, an dem die Familie zusammenkommt, um die Gemütlichkeit des prasselnden Feuers zu genießen. Doch es stellt sich immer die Frage, wohin mit dem Brennholz? Oft wird hierfür einfach ein alter Korb neben den Kamin gestellt. Doch es geht auch eleganter. Die Designer von Goldau & Noelle haben sich hierfür etwas Geniales und Stilvolles einfallen lassen. Zwei unterschiedliche Kaminholzregale bietet die Goldau und Noelle Möbelmanufaktur an. Eines ist für die Wandmontage konzipiert, wobei das andere auf eigenen Beinen steht.



Die beiden Kaminholzregale, Tische, sowie weitere Designermöbel und Informationen finden Sie hier: https://www.goldau-noelle-moebelmanufaktur.de