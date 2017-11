Die Liebhaber feinster französischer Foie Gras können sich glücklich schätzen! Ein engagierter Verkäufer preisgekrönter Foies gras bietet Ihnen die kostenfreie Lieferung all seiner Feinschmeckerprodukte. So kommen Sie innerhalb weniger Tage in den Genuss authentischer und qualitativ hochwertiger Foie gras, egal wo Sie sich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz befinden.



“Foie Gras Gourmet” ist ein Online-Unternehmen, das sich dem Vertrieb feinster Stopfleber verschrieben hat.



Ausschließlich nach traditionellen Verfahren produzierte Sorten finden sich im sorgfältig zusammengestellten “Foie Gras Gourmet”-Produktsortiment wieder, das der Schirmherrschaft des Chefkochs Christophe Haton unterliegt. Der Inhaber der höchsten Auszeichnung französischer Küchenchefs, “Meilleur Ouvrier de France”, verbürgt sich mit seinem Namen dafür, dass nur die vorzüglichsten Foie gras-Produkte zu den Kunden gelangen. Mit seinem Expressversand bietet Foie Gras Gourmet nunmehr eine einfache und schnelle Alternative, um Premium-Foie gras von traditionellen Erzeugern jetzt auch im gesamten deutschsprachigen Raum zu beziehen.



Ein Sprecher von Foie Gras Gourmet erklärt: “Im deutschsprachigen Raum gibt es wie wir wissen eine Nischennachfrage an Stopfleber-Produkten. Der Großteil der Liebhaber dieser wunderbaren Delikatesse ist daher auf der Suche nach den besten Produkten auf dem Markt. Bei Foie Gras Gourmet werden, unter der Leitung des Spitzenkochs Christophe Haton, Blindverkostungen durchgeführt. Echte Kenner und Restaurantbetreiber geben unseren Produkten ihr persönliches Gutachten, bevor wir diese in unser Sortiment aufnehmen und unseren Kunden anbieten.



Der Sprecher fügt hinzu: “Wir widmen uns dem Verkauf von Foie gras – und nichts anderem. Wir können versichern, dass jedes unserer Produkte über perfektes Aroma, Aussehen, Textur und vor allem unglaublich guten Geschmack verfügt. Dieses Streben nach Perfektion hat unsere Foies gras zu den beliebtesten Sorten in Deutschland und darüber hinaus gemacht.“



Die Produkte von Foie Gras Gourmet stammen allesamt aus dem Südwesten Frankreichs, wo sie nach traditionellen Rezepturen von lokalen Erzeugern produziert werden, die ihr kulinarisches Erfahrungswissen in Ehren halten. Darüber hinaus verfügen diese hochwertigen Produkte über das geschätzte IGP-Qualitätssiegel, dem französischen Pendant des g.g.A.-Gütesiegels (geschützte geografische Angabe).



Die einwandfreie Qualität der von Foie Gras Gourmet vertriebenen Delikatessen wurde immer wieder durch diverse Auszeichnungen bestätigt, - und nicht zuletzt durch eine überzeugende Fürsprecherin: Die Foie gras aus dem Hause Espinet, die ebenfalls bei Foie Gras Gourmet erhältlich ist, wurde sogar der Königin von England, Queen Elizabeth II., serviert. Ein königliches Gütesiegel für all jene, denen das Allerbeste gerade gut genug ist. Zudem erhielten die Grolière Gänsestopfleber sowie die Entenstopfleber von Pré aux Canards 2015 die begehrte Goldmedaille im Rahmen des Pariser Landwirtschaftswettbewerbs.



Die vom französischen Meisterkoch Christophe Haton höchstpersönlich ausgesuchten Enten- und Gänsestopflebern sind ab einem Preis von 14 € erhältlich. Sämtliche Bestellungen werden frei Haus geliefert!



Für mehr Informationen zu Foie Gras Gourmet, Rezeptideen oder Servier-vorschlägen, besuchen Sie die Website: https://www.foiegrasgourmet.com



