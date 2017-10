Wer gerne Gäste zu Hause hat und es liebt Freunde zu bewirten, weiß, wie wichtig es sein kann, die richtigen Küchen-Accessoires griffbereit zu haben. Dabei geht es nicht nur um die Schnelligkeit und Hilfe beim Kochen selbst, sondern auch den Gästen mit Stil Salz- & Pfefferstreuer anzubieten oder die Gewürzmühle bereithalten.



Mit dem richtigen Stil verwöhnt man seine Gäste immer auf besondere Art und Weise. Aktuell sehr in Mode ist der leicht kalte, strickte Scandinavian Style mit sehr hellen Farben, vorzugsweise Weißtöne. Des Weiteren ist auch sehr im Kommen der Schwarz-Gold-Stil am Tisch, wobei hier auf passende Kontraste gesetzt werden muss. Im Herbst wird vor allem mit Rottönen am Tisch gespielt, zu Weihnachten wird es dann wieder festlich mit Weiß und Gold. Zu all diesen besonderen Stilen bei Geschirr und Tischdeko müssen die kleinen Accessoires wie Pfefferstreuer, Salzstreuer, Gewürzmühlen und so weiter immer passend sein. Die Lösung ist einfach und stilsicher – Glas und Edelstahl.



Beide Materialien sind neutral genug, um sich jedem Ambiente anzupassen und zugleich hochwertig genug, um keinen Stilbruch zu begehen. Mit einem Set an Salzmühle und Pfeffermühle wie dem Pärchen von P.I.P.E. LLC lässt sich auch seinen Gästen am Tisch schnell und dezent frisch gemahlene Gewürze sowie Salz und Pfeffer anbieten. Frisch gemahlen ist bei Tisch schon fast ein Muss, besonders, wenn es sich um spezielle und erlesene Gewürze wie Salz und Pfeffer aus fremden Ländern handelt.



Mit einer Größe von fast 20 cm ist das Set an Salz- und Pfefferstreuer auch ideal, um vielen Gästen am Tisch die richtige Würze zu bieten. Hinzu kommt, dass mit dem Kauf der Salzmühle und Pfeffermühle von P.I.P.E. LLC 0,50 Euro an Spenden für wohltätige Zwecke gespendet werden.





