Wer gerne kocht, kennt sicher die großen Geschmacksunterschiede, die durch die verschiedensten Gewürze hervorgerufen werden können. Neben der Qualität des Gewürzes spielt dabei auch die Verwendung einer Gewürzmühle eine wichtige Rolle. Denn die Gewürze werden erst zermahlen, wenn sie benötigt werden, wodurch das Aroma sich direkt freisetzt. Bei einer guten Salz- und Pfeffermühle besteht das Mahlwerk nicht aus Plastik, da dieses die Gewürze lediglich zerquetscht und das Mahlwerk zusetzt.



Salz und Pfeffer mehr als ein Gewürz



Mit dem richtigen Gewürzbehälter wirkt der Salzstreuer nicht langweilig, sondern als Bestandteil der Deko. Daher ist die Gewürzmühle von P.I.P.E. LLC für Salz und Pfeffer in einem modernen Erscheinungsbild designed. Das Set besteht aus einem spülmaschinengeeigneten, geschwungenen Glasbehälter für etwa eine 3/4 Tasse an Gewürzen. Das Keramikmahlwerk der Salz und Pfeffermühle lässt sich von grob bis fein einstellen. So hat das Gewürz immer die richtige Größe. Natürlich lässt sich die Mühle nicht nur als Salzmühle, sondern auch für sämtliche andere Gewürze verwenden.



Die Extras



Zusätzlich zu der Pfeffermühle gibt es beispielsweise eine Reinigungsbürste für das Mahlwerk, falls doch die Gewürze dieses zugesetzt haben sollten. Darüber hinaus gibt es beispielsweise ein Rezept E-Book, mit dem Sie viele kreative Anregungen für Rezepte bekommen.



Das gewisse Etwas



Der Glasbehälter des Gewürzbehälters sorgt für Lebensmittelechtheit und einen guten Geschmack. Zudem schützt der Deckel die Aromen. Sollten die jeweiligen Einzelteile der Salzmühle doch verschleißen, so gibt es eine lebenslange Herstellergarantie. So können Sie sich immer an der Pfeffermühle erfreuen.



Mit dem Kauf eines Pfefferstreuers helfen



Hätten Sie gedacht, dass Sie durch den Kauf eines Pfefferstreuers oder auch Salzstreuers nicht nur sich etwas Gutes tun? Denn P.I.P.E. LLC hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weniger glücklichen Menschen, denen ein liebendes familiäres Umfeld fehlt, zu helfen. Dafür spenden sie pro verkauften Produkt $0,5 an wohltätige Zwecke. So macht jede verkaufte Pfeffermühle einen Unterschied.



Pressekontakt:



P.I.P.E. LLC

Pod Loretou 343

29306 Kosmonosy

Czech Republic

Mr. Pavel Bouska