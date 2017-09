Kore Essentials hat eine revolutionäre, neue Gürtelschnalle für Männer herausgebracht, die die Männermode ändern dürfte



San Diego, Kalifornien, 07. September 2017 – Kore Essentials hat einen einzigartigen, neuartigen Gürtel für Männer entworfen und erfolgreich patentiert, der viele Leute aufhorchen lassen dürfte.



Was ist schon dabei? Keine Gürtellöcher mehr. Stattdessen hat Kore ein einfaches, aber wirkungsvolles Schienensystem entwickelt, das jedem Mann, egal wie groß seine Taille auch sein mag, eine perfekte Passform bietet. Die meisten Männer nehmen es für selbstverständlich, dass Gürtellöcher im Laufe der Zeit dazu neigen, unansehnlich auszusehen – das Leder streckend und knitternd. Und das Schlimmste daran ist, dass die Gürtellöcher nie mit Ihrer tatsächlichen Taillenweite übereinzustimmen scheinen, so dass Ihr Gürtel entweder zu locker oder zu eng ist. Aber Kore’s neuer Gürtel ändert all das.



Das Stück selbst ist im Grunde eine versteckte, praktisch unzerstörbare Reihe von Einkerbungen, die auf der Rückseite des Leders angenäht sind. Das Ergebnis bedeutet, dass Männer ihre Gürtel jetzt in kleinen Schritten einstellen können und bei jedem Anziehen einen exakten, präzisen Sitz erhalten. Es ist eine kleine Neuerung, aber das Ergebnis ist, dass der Gürtel nicht nur wie ein Handschuh sitzt, sondern auch besser aussieht und länger hält.



Mit der kleinen Einstell- oder Entriegelungslasche unter der Gürtelschnalle kann man den Gürtel schnell einstellen oder in Sekundenschnelle ein- und ausschieben. Es ist ein erstaunliches, aber einfaches System, das Männer überall gegen ihre alten traditionellen Gürtel nutzen können.



Die Wurzel des Problems – viele Männer meinen, es läge am schlafen, arbeiten oder spielen. Jeden Tag geht es rein oder raus. Ist es nicht an der Zeit, dass ein Gürtel dasselbe tut? Kore Laufbänder für Herren tun genau das und das mit klassisch markantem Stil. Kore’s Laufbänder sind um 800% verstellbarer als die meisten Standard Ledergürtel mit 5 Löchern.



Die Kore-Schnallen verwenden ein patentiertes, federbelastetes Design, das stilvoll, langlebig und einfach zu bedienen ist. Das Unternehmen bezeichnet dies als Trakline-Technologie (Markenzeichen). Die Gürtelschnallen sind entweder aus massivem Edelstahl oder aus einer hochwertigen Zinklegierung gefertigt. Sie bieten eine Vielzahl von Gürtelfarben und -stilen (doppelt genäht oder glatt ohne Nähte) und bestehen entweder aus Vollrindleder oder Top-Grain-Lederschichten. Männer können zwischen Modegürteln für den täglichen Gebrauch oder verstärkten, strapazierfähigen Waffengürteln zur Unterstützung verdeckt liegender Feuerwaffen wählen. Alle Kore Essential Produkte haben eine einjährige und 30 Tage Geld-zurück-Garantie.



Kore Essentials Inc. ist ein Hersteller von Herrenaccessoires mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Die Mitarbeiter von Kore Essentials entwerfen, produzieren und vermarkten innovative Laufschienen- oder Ratschenriemen und andere Herrenaccessoires, darunter schlanke Brieftaschen und Bekleidung.



Weitere Infos gibt es auf https://www.koreessentials.com/



