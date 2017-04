Die Kosmetiklinie LITORAGE gibt es nun schon 10 Jahre. Das keine, aber feine Unternehmen sorgt mit seiner Produktpalette für gesunde, strahlend schöne Haut.



Gerade jetzt nach der langen Winterzeit empfiehlt sich ein mildes Peeling mit Sylter Austernschale. Es spendete Feuchtigkeit und befreit die Haut von fahlem Teint. Danach noch eine nährstoffhaltige Maske aufgetragen, in Form eine Peel-Off Algenmaske, Gesichtsmaske mit Rügender Heilkreide und schon ist die Haut fit für Frühling und Sommer.



Die neue Leichtigkeit in der Kosmetik heißt LITORAGE Algenkosmetik aus Kiel.

Mit Wirkstoffen aus Sylter Rotalgen, Sylter Austernschalen-Extrakt, Queller oder 8% reiner Natursole.

Spüren Sie den Unterschied in der Hautpflege.

Lieber hochwertig und gut verträglich. Kosmetik ohne schädliche Inhaltsstoffe. Keine Parabene, keine Silikone, keine Hormone - Litorage enthält statt dessen Vitalstoffe aus dem Meer.



www.litorage.de