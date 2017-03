München, 02.03.2017 - Die hawaiianische Kultmarke Dakine ist bekannt für hochwertige und funktionelle Sportaccessoires aus den Bereichen Surfen, Wellenreiten, Kiten, Skate, Bike, Ski und Snowboard. Mit der brandaktuellen Bike-Kollektion läutet Dakine die Fahrradsaison 2017 ein.



Der Frühling ist da: Dakine eröffnet die aktuelle Bike Sportsaison 2017 mit der aktuellen Dakine Bike Kollektion. Aufgrund jahrelanger Erfahrung der Entwickler und Techniker und durch die Verwendung funktioneller Materialien hat sich die Extremsportmarke Dakine einen Namen in der Mountainbike und Downhill Szene gemacht. 2017 setzt in der Frühjahr-/Sommerkollektion 2017 verstärkt auf Protektion und präsentiert ein erweitertes Rucksack- Sortiment, das mit dem DK Impact Rückenprotektor nachgerüstet werden kann.



Neben dem bereits seit 2015 erhältlichen Dakine Seeker 15L Mountainbike Pack ist ab sofort auch der Dakine Seeker 24L im Dakine Shop erhältlich. Er ist mit dem DK Impakt Rückenprotektor kompatibel, der allerdings separat erworben werden muss (Kostenpunkt: 29.95 €). Dies gilt auch für den Drafter 18L und den speziell auf die weibliche Anatomie angepasste Womens Drafter 14L Bike Rucksack. Sicherheit auf Mountain Trails und fürs Downhill Biken bringen die neuen Dakine Anthem Knee Pads. Der Schoner ist ergonomisch vorgeformt und verhärtet sich beim Aufprall. Vollständig gepolstert schützen sie zusätzlich bei einem Sturz. Dabei lassen sich die Knieschoner Dank Klettverschluss einfach an- und ausziehen und am Rucksack befestigen.



Die Dakine Bike Wear Kollektion wurde durch die neuen Sentinel Gloves erweitert, deren flexibles, geleeartige Material sich bei Stößen verhärtet und somit größtmöglichen Schutz und Komfort bieten. Viele der neuesten Mountainbike und Freeride Handschuhe sind zudem Touchscreen kompatibel und sorgen für optimale Sicherheit durch den festen Grip.



Die aktuelle Dakine Bike Kollektion hat auch Kids Bikewear Jerseys von hoher Qualität im Sortiment. Mountainbike Trikots wie das Kids Dropout Jersey sind aus schnelltrocknendem, antibakteriellen Material gefertigt und bieten auch den Kleinen einen angenehmen Tragekomfort.



Egal ob es eine kurze oder längere Biketour im Gelände oder auf der Straße sein soll: die richtige Fahrradhose und ein atmungsaktives Bike Jersey sind ein wichtiger Bestandteil jeder gelungenen Tour. Für die aktuelle Frühlingskollektion hat dakine deshalb viel Aufwand in die Entwicklung neuer Bike Hosen investiert. Die Dakine Ridge Short ist fürs All-Mountain Biken entwickelt worden und kommt inklusive Innenhose. Diese ist eng anliegend, schränkt in der Bewegung allerdings nicht ein. Das Außenmaterial der Ridge Short ist wasserabweisend, in der Größe am Hosenbund verstellbar und hat vorne und hinten praktische Hosentaschen. Ebenso unverzichtbar in der aktuellen Bike Wear Kollektion von Dakine sind die neu entwickelten Dakine Fahrradsocken. So sorgt der hoch geschnittene Dakine Step Up Socks für eine optimierte Luft- und Feuchtigkeitszirkulation bei hohen Temperaturen oder großer Anstrengung. Die integrierte Polsterung im Bike Socken und der verstärkte Fußrücken sorgen wiederum für ein gutes Tragegefühl in den Fahrradschuhen.



Mehr Information zur neuen Dakine Bike Kollektion auch unter: https://www.dakine-shop.de/Sports/Bike/





