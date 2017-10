Mit dem neuen Mat Finish Lippenstift erfüllt GERTRAUD GRUBER KOSMETIK den Wunsch vieler Frauen nach schön geschminkten Lippen mit edler Matt-Optik in top modischen Farben. Dazu perfekt abgestimmt sind die neuen Nagellacke. Hier sehen Sie die Highlights aus dem aktuellen Look WILD BERRY und MODERN ROMANCE für diesen Herbst und Winter.



Mat Finish Lippenstift in Top modischen Farben:

Der neue Mat Finish Lippenstift macht das Lippen-Make-up zu einem absolut attraktiven Blickpunkt. Aus den top modischen Farben eleganten oder romantischen Nuancen, alle mit angesagter Matt-Optik, wählen Sie einfach die passenden Farbtöne für Ihr individuellen Trendfarben aus dem Look WILD BERRY sind die eleganten Beerentöne "red velvet" (Nr. 260) und "purple velvet" (NR. 280) sowie aus dem Look MODERN ROMANCE die Lippenstifte "soft terracotta" (Nr. 220) und "antique rose" (Nr. 240).



Der Mat Finish Lippenstift punktet mit weiteren Vorteilen: Die neuartige Formel mit hohem Anteil an reinen Farbpigmenten sorgt für ein langes Haften des jeweiligen Farbtons im angesagten MAtt-Look. Zugleich verhindert die wunderbar cremig-pflegende Textur das Austrocknen der Lippen, hält sie schön geschmeidig und hinterlässt ein angenehmes Tragegefühl.



Passende Trendfarben für schöne Nägel:

Mit den Nagellacktrendfarben erhalten Ihre Nägel ein glamouröses Finish. Diese harmonieren perfekt mit den wunderbaren Farben für matte Lippen: Die farbintensiven Nagellacke "pomegranate" (Nr. 350) und "dark plum" (Nr. 360) signalisieren Eleganz pur mit beerigen Farbkompositionen aus dem Look WILD BERRY. Zu einem dezenten Tages-Make-up oder romantischen Abend-Make-up passen lackierte Nägel mit dem dunklen Lachston Wdark salmon" (Nr. 330) oder mit der gedeckten Rosenholzfarbe "dusty rose" (Nr. 340) aus dem Look MODERN ROMANCE.