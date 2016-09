Wer noch Ideen für seine neue Herbstkollektion braucht, ist bei der Tayler-Party und Midnight-Fashion-Show genau richtig. Tayler präsentiert seine aktuelle Street- und Business-Wear für Männer und Frauen. Angesagte Trends, klassische Mode und außergewöhnliche Looks werden in einer einzigartigen Atmosphäre zu sehen sein. Der Event ist ein Muss für alle, die sich gerne mode- und selbstbewusst zeigen.

Wer Tayler kennt, der weiß: Fashion von Tayler ist nicht nur aktuelle Saisonmode. In jedem Store des Unternehmens aus Leipzig ist die Leidenschaft für internationalen Stil und aktuelle Trends spürbar. „Zu tragen, was du fühlst, heißt zu zeigen, wer du bist!“ ist nicht nur der Slogan der Company, sondern auch ihre Überzeugung und ihr Lebensgefühl. Der Name Tayler steht in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt für vielfältige und facettenreiche Mode. Alleine in Leipzig sind bereits fünf Filialen eröffnet, zwei Stores gibt es in Dresden und auch in Erfurt, Gera, Dessau, Magdeburg und Chemnitz ist Tayler mit einem Store vor Ort. Bequem von zu Hause lassen sich im Onlineshop unter http://tayler.de/ die neustens Shirts, Jacken und Hosen für Herbst und Winter bestellen.

Die aktuelle Herbstmode bietet eine riesige Auswahl verschiedener Marken und Stilrichtungen. Stil- und modebewusste Männer und Frauen kaufen bei Tayler aktuelle Business- und trendige Casual-Wear. Die Kleider im Herbst sind absolut sexy und sportlich geschnitten, die Blusen sind verspielt und leger. Shirts und Röcke liegen figurbetont an oder werden als Colorblocking und im Schichtsystem getragen. Bündchen und Schleife, Drops und Dots sind im Herbst in der Damenmode absolut angesagt. Sie werden nach Lust und Laune mit Leggings, Jeggings oder Bootcuts kombiniert. Jacket, Blazer oder Cardigan ergänzen das Outfit. Dabei lassen sich Modelabels wie Strange, Guess, Diesel oder Skunkfunk immer wieder zu neuen, individuellen Kombinationen zusammenstellen. Bei Auswahl und Kombination werden alle Kunden ausführlich und mit Liebe zum Detail beraten. Das Team bei Tayler findet stilsicher den passenden Business-Look, das absolut bequeme Shirt oder Hoodie, den farblich abgestimmten Schal oder die angesagte Clutch. Heiter, freundlich und dem Kunden individuell zur Seite, das ist für die Atmosphäre in allen Tayler-Stores bezeichnend. Dabei ist es völlig egal, ob eine ganz bestimmte Jeans oder Jacke gesucht wird, oder ob die Wünsche noch sehr unkonkret sind. Offenen Wünsche und persönlicher Stil und Phantasie sind gute Voraussetzungen, um bei der Tayler-Fashion-Show viel Spaß zu haben. Hier können neue Ideen für den eigenen Stil kreiert werden. Frauen wie Männer sind auf der Mode-Party herzlich willkommen, denn die Outfits bei Tayler überraschen mit lässigen Trends für Freizeit und Büro, mit stylischen Accessoires und vor allem mit extravaganten Kompositionen.