Das Meer hat viel zu bieten, wenn es darum geht die Haut in gesunder Balance zu halten. Rechtzeitig vorsorgen, um den Feuchtigkeitshaushalt zu intensivieren und Fältchen, Trockenheit und Irritationen vorzubeugen.



Algenwirkstoffe schützen die Epidermis und festigen die elastischen und Kollagenen Fasern der Haut. Mit Hilfe von Flavonoiden und Tannenden aus den Rotalgen und Queller wirken sie ausgleichend sowie remineralisierend.. Die Haut wird gestrafft, geschützt, genährt und rebstrukturiert.

Das Ergebnis ist eine pralle, schöne Haut.



Die besondere Meereskosmetik aus Kiel

Marke LITORAGE Arbeit ausschließlich mit ausgesuchten und sehr gut verträglichen Zutaten. Die Algen Extrakte werden aus Sylter Rotalgen oder Sylter Austernschalen hergestellt und in ausschließlich in den Produkten des Kieler Unternehmens Inwater Biotec GmbH verwendet.



Ausgesuchte Kosmetik mit hohen Pflegenutzen.



Das Unternehmen ist Montags bis Freitag immer persönlich erreichbar:

Tel. 0431 - 787 00 87



Oder über den hauseigenen Internet Shop:



www.litorage.de



Meer für Ihre Hautgesundheit - LITORAGE