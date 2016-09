Küchen Koblenz – After Summer Sale – Arbeitsplatten

Quartz Arbeitsplatten – zum Preis von beschichteten Küchenarbeitsplatten



Die Arbeitsplatte ist eines der wichtigsten Auswahlkriterium beim Kauf einer Küche und ist der am meisten beanspruchste Teil während der Zubereitung von kulinarischen und alltäglichen Gerichten.



Daher ist eine Arbeitsplatte aus Quartz ein Traum in der Küche. Dieses edle Material schenkt der Küche einen besonderen Charakter. Es ist nahezu unverwüstlich, hitzebeständig, hygienisch und pflegeleicht.



Nutzen Sie die Chance bis Ende Oktopber 2016 und sie erhalten beim Kauf einer SCHMIDT Küche die gewünschte Arbeitsplatte in Quartz zum Preis einer beschichteten dazu.



Ganz einfach schöne Küchen

Inno’Quartz von Schmidt in die ideale Antwort für die Eleganz einer Arbeitsplatte in der neuen SCHMIDT Küche: Eine perfekte Farbharmonie mit unseren Küchenmodellen und einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis .



Unsere Inno’Quartz Produktpalette mit 10 voll im Trend liegenden Farben!



Schmidt hat sich bei der Auswahl bewusst auf Kultfarben konzentriert! Eine kleine zeitlose Farbpalette, die sich perfekt mit allen unseren Küchenmodellen kombinieren lässt. Die Oberflächen sind in glänzender oder matter Ausfertigung oder auch in zusätzlichen Varianten erhältlich, so wie Sie es in ihrer neuen Küche bevorzugen.



Die Inno’Quartz Arbeitsplatten sind in zwei Stärken erhältlich: 12 mm für schwerelose Arbeitsplatten oder 40 mm für massive wirkende Arbeitsplatten. Dank des ergänzenden Angebots an Wangen, Nischenrückwänden und Wandabschlussleisten bieten sich unzählige Kombinationsmöglichkeiten mit unserem gesamten Einbauspülen–Sortiment.

Ideal für die Küche



Weniger porös als Granit, pflegeleicht (ohne Spezialprodukte) und hygienisch, kurz: es sprechen zahlreiche Argumente für Inno’Quartz.

Unter allen für die Herstellung von Arbeitsplatten verwendeten Materialien gibt es nur wenige, die ebenso hervorragende Leistungen zu einem so günstigen Preis bieten.



Weitere Informationen:



Schmidt Küchen Koblenz

August-Thyssen-Straße 44

56070 Koblenz

Telefon: 0261 – 9833978 – 0

E-Mail: info@schmidt-kuechen-koblenz.de