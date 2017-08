Kaiserslautern. Die Sanierungsarbeiten im City Parkhaus Löwenstraße sind abgeschlossen. 19.700 m² Wand- und Deckenfläche haben einen neuen Anstrich erhalten und 13.000 m² Bodenfläche wurde neu beschichtet.

Anwohner und Besucher können wieder aufatmen – die günstigen Parkmöglichkeiten im City Parkhaus mitten in der Innenstadt stehen wieder zur Verfügung.



Nach 15 Monaten sind die umfassenden Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Alle Decken, Böden und Wände sind aufwendig saniert und gestrichen worden. Ebenso wurden alle Grundkonstruktionen betontechnologisch instandgesetzt. Die helle Farbgestaltung in den Parkdecks und Treppenhäusern sorgt für eine sichere und angenehme Atmosphäre. Für ein sicheres Gefühl sorgt auch das moderne Lichtkonzept: Im gesamten Gebäude wurde die bestehende Lichtinstallation ausgewechselt und durch LED-Leuchten ersetzt.



Zur besseren Orientierung für den Parkkunden wurden die Stellplätze und Markierungen farblich neu abgesetzt. Durch ein neues Beschilderungskonzept ist das Parkhaus noch übersichtlicher. „Unsere hohen baulichen und technischen Standards konnten wir bei der Sanierung dieses Parkhauses voll umsetzen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“, so Michael Kesseler, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft CONTIPARK.