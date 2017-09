Allmählich müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass der Sommer und mit ihm die sonnigen Tage zu Ende gehen. Auch die Haut merkt die Umstellung und reagiert mit Trockenheit und Irritationen.

D

LITORAGE - Heereskosmetik - die natürliche Unterstützung für die Haut.



Gerade jetzt in dieser Jahreszeit

LITORAGE Pflegecreme mit 8% Natursole

LITORAGE Pflegecreme 24-h mit Sylter Rotalgen- und Quellet-Extrakt.



Besondere Kosmetik mit Wirkstoffen aus der Kraft des Meeres. Natürlich unterstützend auf dem weg zu strahlend schöner Haut.



www.litorage.de



Gerne auch persönliche Beratung im Stammhaus LITORAGE in Kiel

Preetzer Straße 207 , 24147 Kiel

Telefon 0431 - 7 87 00 87