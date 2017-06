Die heute aktuelle und gebräuchlichste Form eines Wasserbettes, ist das Softside Bett. Bei diesem Typ von Wasserbett besteht die seitliche Umrandung größtenteils aus Schaumstoffteilen. So besitzen die derzeit perfekten Wasserbetten einen zweigeteilten Schaumrahmen, wobei der untere auf der Bodenplatte befestigt ist und der obere Teil sich mit der Matratze frei bewegen kann. Dieser trotzdem sehr stabile Umbau sorgt dafür, dass ein Softside Wasserbett ohne den sonst üblichen Holzrahmen aufgestellt werden kann. Dennoch ist es in ein vorhandenes Bettgestell einbaubar. Für solch einen speziellen Einbau in ein vorhandenes Bettgestell sind Wasserbetten mit geteiltem Schaumrahmen besonders geeignet. Bei den neusten Entwicklungen in bezug auf den Softside Rahmen, wird das untere Schaumteil durch ein formstabiles Kunststoffprofil ersetzt. Dadurch wird die Festigkeit, als auch die Langlebigkeit enorm gesteigert.

Ab Mitte der siebziger Jahre hat das Wasserbett beträchtlich an Bedeutung gewonnen, so daß man ohne Übertreibung von einem Siegeszug dieses Produktes in den letzten Jahren

sprechen darf. Seine Kinderkrankheiten sind beseitigt und anfängliche Berührungsängste diesem Produkt gegenüber sind verflogen. Für den Durchbruch des Wasserbettes allgemein

können folgende fünf Vorteile geltend gemacht werden: eine totale Körperunterstützung, angenehmer Liegekomfort ohne störende Druckpunkte, entspannende Wärme, die hygienischste Wassermatratzenoberfläche überhaupt und eine sehr große Haltbarkeit. Allein in den letzten 20 Jahren wurden weltweit 60 Millionen Wasserbetten verkauft, so daß heute ca. 100 Millionen Menschen den Schwebeschlaf genießen können.

Dieser große Erfolg beweist, daß die Vorteile eines Wasserbettes den Konsumenten immer mehr überzeugten. Nur die bis dato noch großteils vorhandene Unwissenheit über

die Vorteile eines Wasserbettes stehen der generellen Akzeptanz dieses Schlafsystems nach wie vor im Wege.



Weitere Information https://www.dormito.de