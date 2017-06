Wenn ein neue Kinderbett angeschafft werden soll, stehen viele Eltern vor einer großen Aufgabe. Denn die Modellauswahl ist vielfältig und die Qualitätsunterschiede groß.



Die Ratgeberseite Rennwagenbett.com hat es sich zur Aufgabe gemacht eine ganz spezielle Art der Kinderbetten vorzustellen und eingehend zu beleuchten.



Themenbetten werden immer beliebter. Ein einfaches Kinderbett reicht häufig nicht mehr aus, um die ständig steigenden Bedürftnisse zu decken. Es soll schon etwas besonderes sein, wenn der Nachwuchs die Babyliege verlässt und das erste richtig große Bett bekommt.



Die Vorteile liegen auch auf der Hanbd. Ein Bett, dass das Kind begeistert und aufregend ist, wird vom Kind viel leichter angenommen. Schließlich freut es sich auf das neue Abenteuer, statt sich vor dem großen neuen Bett zu fürchten, weil es dauerhaft nun alleine schlafen soll.



Die Unterschiede in Material und Ausführungen sind beachtlich:



EIn Rennwagenbett gibt es grundsätzlich in drei verschiedenen Ausführungen

- Holz, bzw. Holzwerkstoff

- Holz- / Kunststoffgemische

- Kunststoff



Dabei repräsentieren die einzelnen Materialien auch gleichzeitig die verschiedenen Preiskategorien.



Einfache Holzwerkstoffe, die mit einem Druck bezogen sind, sind die einfachste Ausführung. SIe sind ein schöner Blickfang im Kinderzimmer und laden zum Spielen ein.



Die hochwertigen Modelle sind ebenfalls aus Holz. Sie verfügen allerdings über zusatzbauteile aus Kunststoff. Das können lediglich die Reifen sein, bis hin zur kompletten Front, die wie ein Auto aus Kunststoff geformt wurde.



Mit Abstand die aufwändigsten Betten und Modelle sind komplett aus Kunststoff gefertigt. DIese sehen fast wie richtige Autos aus, die im Kinderzimmer geparkt wurden und sind häufig um Extras wie LED Beleuchtung und Soundboxen erweitert.



Es gibt also viele Aspekte, die man in Betracht ziehen kann.