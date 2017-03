Das Deutsche Institut für Marketing (DIM) hat in Zusammenarbeit mit der „Deutsche Pop Akademie“ Köln und Starfotograf Helge Strauss ein neues Studenten-Projekt ins Leben gerufen.



Wie in den letzten Jahren wird es auch für 2018 eine weitere Auflage des Kölnkalenders geben. Dieses Mal erhalten Studenten die Möglichkeit, unter der Anleitung von Helge Strauss kreative Ideen aus Fotografie und Farbwelten in dem sehr praxisnahen Kalender-Projekt umzusetzen. Strauss ist unter anderem Dozent am Kölner Standort der Deutsche Pop Akademie im Fachbereich Fotografie und Fotodesign. Seit über 30 Jahren steht er selbst hinter der Kamera und bringt durch seine Aufnahmen für namhafte Unternehmen weitreichende Erfahrungen mit in das Kalenderprojekt ein. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche bekannte Unternehmen aus der Musik-, Beauty-, Fashion- und Werbebranche. „Bei zahlreichen Workshops und Messeevents sowie als Dozent an der Hochschule vermittle ich meine Leidenschaft und mein Know-how für Fotografie.“, so Strauss über seine Arbeit.

Ihm liegt besonders die Zusammenarbeit mit jungen Menschen, weshalb er sich für die Kooperation mit dem DIM einsetzt. Das Projekt bietet Studenten die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und ihre Innovationsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Während in den letzten Jahren Fotos von Köln und Umgebung den Kalender zierten, ist das Thema im nächsten Jahr eine Kombination aus Kölner Motiven und verschiedenen Farbwelten. So sind den künstlerischen Ideen der Studenten keinerlei Grenzen gesetzt. Die Auswahl der Fotos erfolgt in enger Kooperation mit Strauss. Der Foto-Kalender wird ab September 2017 im Handel erhältlich sein.