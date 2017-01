Ein Wasserbett unterstützt Ihren Rücken auf die bestmögliche Weise. In dem Moment, wo Sie sich auf eine Wassermatratze legen, wird das Medium Wasser so verdrängt, dass es genau Ihre Körperform annimmt. Die Matratze hängt nicht durch, passt sich aber jeweils Ihrer Körperlage genau und augenblicklich an. Dabei spielen das Gewicht und der Körperbau keine Rolle. Diese Vorteile, kombiniert mit dem niedrigen Auflagedruck und der angenehmen Wärme, sind eine Wohltat für Ihren Rücken. Die Frage nach medizinischen Vorteilen kann mit einem eindeutigen JA beantwortet werden. Es gibt nicht nur einen, sondern mehrere! Das Wasserbett wurde, bevor es den großen Durchbruch beim Konsumenten erlangte, schon seit langem in verschiedenen medizinischen Einrichtungen benutzt. Man entdeckte, dass die scheinbare Schwerelosigkeit in einem Wasserbett einen wichtigen und positiven Einfluss auf die Gesundung des Menschen hatte. So wurden z.B. beim Vermeiden und Heilen von Dekubitus und bei der Behandlung von schweren Brandwunden große Fortschritte erreicht. Die gleichmäßige, drucklose Unterstützung und die Wärme eines Wasserbettes sind gleichfalls wichtige Aspekte bei Rheumatismus- und Arthritispatienten, sowie für Menschen, die unter den verschiedensten Rückenbeschwerden leiden. Weiterhin werden Wasserbetten bei der Pflege von Frühgeburten eingesetzt und sind gleichzeitig eine große Erleichterung für Frauen während der Schwangerschaft. Da sich im Inneren der Matratze keinerlei Schmutz oder Bakterien ansammeln und die Wassermatratze auf das Einfachste gereinigt werden kann, wird das Wasserbett von Allergikern und Asthmapatienten immer mehr bevorzugt. Weiterhin gilt es als bewiesen, dass Menschen auf einem Wasserbett schneller einschlafen und einen tieferen Schlaf erfahren. Ein tieferer und somit weniger unterbrochener Schlaf während der einzelnen Schlafphasen gilt ganz allgemein als die beste Medizin für die Regeneration unserer Körperzellen. Der insgesamt bessere Komfort, die vollständige Unterstützung und die wohlige Wärme tragen in ihrer Gesamtheit für einen angenehmeren und wohltuenderen Schlaf bei. Dieser wiederum ist Grundlage für die Entspannung und die geistige Erholung während der Schlafenszeit. Die körperliche Gesundung z.B. nach einer Operation oder einer Sportverletzung, kann sich bis zur Hälfte der sonst üblichen Genesungszeit verkürzen.



Sind Wasserbetten / Wassermatratzengut gegen Rückenschmerzen?

Es ist erwiesen, dass Wasserbetten Rückschmerzen entgegenwirken und diese sogar vorbeugen können.

Durch das druckpunktfreie Liegegefühl, der wohltuenden Wärme und der Anpassung der Matratze an die Körperform wirkt das Wasserbett für den Rücken sowohl unterstützend als auch entlastend. Somit gehören Rückenschmerzen der Vergangenheit an.



Gleichmäßige und formgerechte Unterstützung der Wirbelsäule eines jeden liegenden Körpers bei gleichzeitiger Wärmezufuhr zur Entspannung der Muskulatur ist eines der hervorzuhebenden Eigenschaften des Wasserbettes. Die 3 ganz entscheidenden Vorzüge eines Wasserbettes sind:



1. REGENERATION

2. ENTSPANNUNG

3. HYGIENE



Schwangere frauen: Sind Wasserbetten während der Schwangerschaft zu empfehlen?

Das liegen auf Wasserbetten während des Schwangerschaft wird von Frauen als äußerst bequem Empfunden. Frauen während der Schwangerschaft können entspannt auf dem Bauch liegen, da der Druck verteilt wird. Schwangere bevorzugen es sich dann in die Wärme des Wasserbettes zu kuscheln und zu schweben. Wasserbetten sind daher ganz klar während der Schwangerschaft zu empfehlen.