Mit dem Sebra-Bett präsentiert Emil & Paula Kids die Neuauflage eines dänischen Design-Klassikers.



Das 2004 von der Designerin Mia Dela gegründete Unternehmen Sebra Interior produziert Möbel, Bettwäsche und Accessoires für Kinder und ihre Kinderzimmer. Sebra steht dabei für modernes Design, Innovation und Qualität. Emil & Paula Kids präsentiert derzeit eine Vielzahl aktueller Produkte der Marke Sebra.



Zu den Neuheiten zählt auch die Neuauflage einer dänischen Design-Ikone: Das Sebra-Bett ist die Wiedergeburt des von Viggo Einfeldt entworfenen Juno-Betts. Dieses mitwachsende Bett vereint in besonderer Weise Form und Funktion, indem es den Bedürfnissen des wachsenden Kindes angepasst werden kann. Ein Design-Highlight ist auch das Babygymnastikcenter Baby Gym. Der Spielbogen mit Mobilé soll das Kind fördern, indem Feinmotorik und Koordination geschult werden. Das Sebra Baby Gym wurde 2016 mit dem Red Dot Award für Product Design ausgezeichnet. Der hohe Anspruch den die Dänen an ihre Produkte stellen spiegelt sich auch in der traditionellen Handwerkstechnik und der Auswahl hochwertiger, natürlicher Materialien wie Baumwolle, Wolle oder Holz wider. Die dänische Design-Marke legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und besteht auf höchste Qualitätsstandards für ihre Produkte.



Durch ihre außergewöhnlichen Möbel, Accessoires und Spielsachen, die Kinder und Eltern gleichermaßen begeistern, passt die Marke Sebra sehr gut zum Angebot von Emil & Paula Kids.







