Endlich ist die Jahreszeit gekommen, in dem wir allen Leuten einen guten Tag wünschen und es auch so meinen. Das geht natürlich besonders gut, wenn wir uns selbst in unserer Haut so richtig rundum wohlfühlen.

Ideal für einen frühlingsfrischen Teint ist frisches Obst und Gemüse von innen zum Entschlacken. Und aüerlich die Anwendung von hochwertigen Pflegeproukte für die Haut. Peeling, Masken und regenerierte Pflegecreme und Anti-Falten Fluid bringen die Haut in Balance.



Lassen Sie sich inspirieren von der exklusiven Meereskosmetik LITORAGE.

Die zaubert garantiert ein strahlendes Aussehen und Lachen auf Ihr Gesicht. Und gutes Aussehen macht ja bekanntlich glücklich.



Die Marke LITORAGE arbeitet mit Sylter Rotalgen und Austernschalen-Extrakt, Natursole und Rügender Heilkreide.

Ganz natürlich und ohne Parabene, ohne Silikone und schädliche Hormone und Konservierungsstoffe.



www.litorage.de