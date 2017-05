In Shisha-Onlineshops erhalten Kunden ein breites Sortiment an Wasserpfeifen und dem passenden Zubehör.



In der arabischen Welt haben Wasserpfeifen und Shishas eine lange Tradition. Bereits vor mehr als 400 Jahren galt das Shisharauchen als ein Zeichen der Geselligkeit und Gastlichkeit. In Deutschland wurden Shishas erst in den letzten Jahren durch Einwanderer bekannt. Besonders beliebt sind Shishas bei jungen Leuten, da sie einen tollen Gegensatz zur Hektik des Alltags bilden.



Sowohl die Shishas als auch das Zubehör können schnell und einfach im Onlineshop bestellt werden. Für die Wasserpfeifen wird ein spezieller Tabak benötigt, der feuchter als Pfeifen- und Zigarettentabak ist. Einige Raucher feuchten den Tabak für ihre Shisha zusätzlich noch mit Glyzerin oder Molasse an. Angeboten wird der Shisha-Tabak überwiegend mit bestimmten Aromen.



Der Aufbau einer Shisha



Shishas bestehen aus vier Teilen. In die oft hübsch verzierte Vase (das Wassergefäß) reicht die Rauchsäule, die mit dem Kopf verbunden ist, in der sich der Tabak befindet. Inhaliert wird der Rauch über ein Mundstück, an dem sich ein Schlauch befindet. Der Tabak wird im Gegensatz zu einer Pfeife nicht verbrannt, sondern verdampft. Durch das Saugen am Mundstück wird ein Unterdruck erzeugt, wodurch der Rauch in das Wassergefäß geleitet wird und dann eingeatmet wird.



Zur Verfügung stehen verschiedene Modelle, die alle zu günstigen Preisen online bestellt werden können. Beim Kauf entscheidet der persönliche Geschmack; die kleinen Shishas können sehr gut mit zu einer Party genommen werden.



Zur Verfügung stehen verschiedene Modelle, die alle zu günstigen Preisen online bestellt werden können. Beim Kauf entscheidet der persönliche Geschmack; die kleinen Shishas können sehr gut mit zu einer Party genommen werden.