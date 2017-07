Das hat sich auch der Texter Günther Nau gedacht, als er im Mai 2017 ein neues Verbraucherportal ins Leben gerufen hat. Diese Plattform versteht sich nicht als die nächste Verkaufsseite mit gefühlten tausenden Verkaufsangeboten , sie ist als Anlaufpunkt für eine fundierte Beratung zum Thema Sofakauf gedacht. Die Ursachen für diese Seite waren sehr facettenreich. Wenn man im Web auf der Suche nach einem empfehlenswerten Schlafsofa für sich selber ist, wird man schnell fündig.. Sucht man hingegen Hilfe und Unterstützung beim Kauf eines Sofas, wird der Leser größtenteils kaum fündig.



Der gegenwärtige Zeitgeist unterliegt einer ununterbrochenen Veränderung, diesen kann auch das Wohnambiente und den Sofas nicht entkommen. An die gleichmäßig in die Höhe kletternden Mietpreise haben wir uns zwischenzeitlich gewöhnt. Konnte man sich vor einigen Jahren noch eine 80-qm-Wohnung leisten, erhält man derzeit gerade einmal eine 60-qm-Wohnung bei gleicher Miete. Diese Tatsache bringt unfreiwillig ein Umdenken bezüglich der Größe der Wohnung mit sich. Gezwungenermaßen wirkt sich die Reduzierung der Wohnungsgröße ebenfalls auf das Mobiliar sowie die vergleichbare Schlafsituation aus. Das alte Standard-Schlafzimmer hat in der kleinen Wohnung keinen Platz und eine zusätzliche Schlafgelegenheit für Gäste: „Fehlanzeige“. Diesen inzwischen kaum noch vermeidbaren Zustand möchte die Plattform "Schlafsofa mit Bettkasten" ändern. Der User erhält nicht nur Angaben zum Thema Sofas in jeglicher Ausführung, Größe und Form, er wird zeitgleich in die Geheimnisse der Mannigfaltigkeit dieser Produktpalette eingeweiht. Mit ausführlichen Aussagen zum Innenleben eines Schlafsofas oder auch der Unterschiede im Bereich der Polsterung wird nicht gegeizt. Das Spektrum beinhaltet die Kaltschaummatratze,die Schaumstoffmatratze und geht weiter bis zum Federkern.



Die Plattform hält des Weiteren gute Tipps bei der Wahl der Polsterstoffe und Ausstattung bereit. Die Webseite "Schlafsofa mit Bettkasten" will vor allem deutlich machen, dass gute Qualität nicht gleichbleibend ein hoher Preis bedeutet, es dennoch aber große Unterschiede in der Auswahl der Schlafsofas gibt. Das hat für den 3 Sitzer die gleiche Bedeiutung wie der Dauerschläfer. So kann sich der Leser einen idealen Überblick verschaffen. Kein Fehlkauf, denn ein guter Schlaf ist auch in kleinen Räumen nicht ganz unwesentlich.



Bedeutend sind die Ratgeberartikel . An dieser Stelle werden gewissenhaft und spezielle Fragen beantwortet. Der Ratgeber Bereich wird fortwährend weiter gepflegt und wächst somit in regulären Abständen. Da alles einer ständigen Veränderung unterlegen ist, werden sich die Autoren des Portals über mangelnde Arbeit bestimmt nicht beschweren müssen.