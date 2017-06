Da die Hautalterung zu ca. 30 Prozent von den Genen abhängig ist, gibt es nun auch innovative Ansätze mit DNA-Tests. Anhand eines Abstrichs der Mundschleimhaut entschlüsselt SkinDNA™ die genetische Beschaffenheit der Haut und gibt uns so wertvolle Tipps für eine optimale auf die genetische Beschaffenheit der Haut zugeschnittene Anti-Aging-Strategie.



Anhand der Genauswertung im Labor wird ein Genprofil für zelluläre und molekulare Prozesse der Haut erstellt, Der Gentest zeigt zum Beispiel an, ob Sie ein Träger von genetischen Veränderungen sind, die mit beschleunigtem Kollagenabbau in Verbindung gebracht werden oder wie gut Ihre Haut mit der Sonneneinstrahlung zurechtkommt – noch bevor all diese Zeichen sichtbar geworden sind. Auch für die Antioxidationsfähigkeiten des Körpers ist das SkinDNA Ergebnis ein verlässlicher Indikator.



Durch den DNA-Test fallen symptombedingte Pauschalbehandlungen weg. Denn jede Haut hat genetisch betrachtet unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wir können so durch die DNA-Testung bereits heute spätere Hautproblemme erkennen und diesen mit den entsprechenden Medikationen entgegenwirken. Kennen Sie Ihr persönliches Beauty-Profil?



Da die Hautalterung zu ca. 30 Prozent von den Genen abhängig ist, gibt es nun auch innovative Ansätze mit DNA-Tests. Anhand eines Abstrichs der Mundschleimhaut entschlüsselt SkinDNA™ die genetische Beschaffenheit der Haut und gibt uns so wertvolle Tipps für eine optimale auf die genetische Beschaffenheit der Haut zugeschnittene Anti-Aging-Strategie.



Anhand der Genauswertung im Labor wird ein Genprofil für zelluläre und molekulare Prozesse der Haut erstellt, Der Gentest zeigt zum Beispiel an, ob Sie ein Träger von genetischen Veränderungen sind, die mit beschleunigtem Kollagenabbau in Verbindung gebracht werden oder wie gut Ihre Haut mit der Sonneneinstrahlung zurechtkommt – noch bevor all diese Zeichen sichtbar geworden sind. Auch für die Antioxidationsfähigkeiten des Körpers ist das SkinDNA Ergebnis ein verlässlicher Indikator.



Durch den DNA-Test fallen symptombedingte Pauschalbehandlungen weg. Denn jede Haut hat genetisch betrachtet unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wir können so durch die DNA-Testung bereits heute spätere Hautproblemme erkennen und diesen mit den entsprechenden Medikationen entgegenwirken.



Welche Ergebnisse liefert der Skin-DNA-Test über die Beschaffenheit Ihrer Haut?



Die detaillierte Analyse von 16 Markern der DNA ermöglicht es, nach der genetischen Veranlagung der Patientin ein

Anti-Aging-Programm mit individuell auf sie abgestimmte Behandlungsmethoden, topischen Wirkstoffen bzw. Nahrungsergänzungsmitteln.