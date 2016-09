Kaffee gehört zu den beliebtesten Getränken der Welt. Doch wer vegan leben möchte, den stellt der tägliche Kaffeegenuss spätestens bei der Wahl des Zusatzes vor ein Problem, denn Milch und Kaffeesahne sind tabu und Sojamilch bildet Flocken. Die Heidelberger Firma hajoona hat jetzt ein grünes Kaffeegetränk entwickelt, dass den Nerv von Veganern gleich mehrfach trifft. Es basiert auf hochwertigsten, natürlichen, rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, hat mehrere gesundheitsfördernde Wirkungen und schmeckt ganz ohne Milch und Zucker.



Warum grün?



Die allseits bekannte, geröstete, braune Kaffeebohne bekommt Konkurrenz von ihrer grünen, ungerösteten Schwester. Denn diese enthält noch viele wertvolle, natürliche Inhaltsstoffe, die beim Rösten zum Teil verloren gehen. Zum Genuss kommt bei grünem Kaffee dadurch eine gesundheitsfördernde Funktion hinzu. Er enthält verschiedenste sekundäre Pflanzenstoffe, die eine Vielzahl von menschlichen Stoffwechselprozessen beeinflussen. Der stärkste in grünem Kaffee enthaltene Stoff ist dabei die Chlorogensäure. Während sie in der gerösteten Bohne nur noch zu 2-3 % enthalten ist, macht sie in grünem Kaffee bis zum Fünffachen aus. Grüner Kaffee Extrakt enthält rund 10% Chlorogensäure. Sie sorgt im Darm dafür, dass weniger Zucker aus der Nahrung aufgenommen wird. Der Blutzuckerspiegel sinkt, der Körper muss seine Zuckerspeicher aufbrauchen, Fettreserven werden reduziert, das Körperfett wird abgebaut. Durch einen regulierten, gleichmäßigen Blutzuckerspiegel ist der Körper zudem über den Tagesverlauf fitter und leistungsfähiger, die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert. Chlorogensäure senkt außerdem die Fette im Blut, was die Gefahr von Stoffwechselerkrankungen mindert. Darüber hinaus enthält grüner Kaffee Koffein und erhält damit ebenso wie die gerösteten Kaffeebohnen eine anregende Wirkung. Außerdem besteht grüner Kaffee aus Aminosäuren, die für viele Prozesse im Körper essentiell sind, und Trigonellin, ein Alkaloid welches u. a. zur Förderung des Haarwuchses genutzt wird.



Warum vegan?



Dass Kaffee, ganz gleich ob aus grünen oder gerösteten braunen Kaffeebohnen, ein veganes Getränk ist, ist sicher unstrittig. Damit das grüne Kaffee-Getränk von hajoona, der h-SUN+, ohne Milch und Zucker auskommt, enthält es Kokosnussmilch- und Kakao-Pulver. Dadurch bekommt es eine geschmacklich besonders köstliche Note. Durch die Verwendung von sehr hochwertigem, reinem Kakao, wirkt sich dieser nicht auf den Fettanteil des Kaffees aus. h-SUN+ ist mit 0,05 gr. Fett pro 100 ml ein extrem fettarmes Produkt. Durch den Zusatz von Kokosnussmilchpulver bleibt das Getränk vegan und sehr verträglich. Kokosnuss Produkte werden u.a. in der Krebsprävention eingesetzt und wirken positiv beispielsweise auf Arthrosen.



Warum gesund?



Das von hajoona angebotene grüne Kaffee Getränk h-SUN+ besteht nicht nur aus grünem Kaffee (900 mg pro Tasse mit 200 ml), Kakao- und Kokosnussmilchpulver, sondern es enthält auch die Vitalpilze Ling Zhi und Maitake, die in der asiatischen Heilkunde seit Jahrtausenden hoch geschätzt sind. Seine Rezeptur wird abgerundet durch Cholin, das zum Fettabbau in der Leber beiträgt und außerdem für Ausgeglichenheit und Entspannung sorgen soll. Weitere Inhaltsstoffe sind Proteine aus Kidney-Bohnen-Extrakt zur Erhaltung von Muskelmasse und Knochen, Acai-Beeren-Extrakt, deren Inhaltsstoffe sich positiv auf den Alterungsprozess auswirken sollen, und Acerola-Kirschen-Extrakt, das besonders viel Vitamin C enthält und somit das Immunsystem stärkt.



Als Pulver wird das Getränk in heißes Wasser eingerührt, schmeckt und entspricht den Anforderungen an eine vegane, gesundheitsfördernde Ernährungsweise.