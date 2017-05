Die Cambrige Audio CX Serie ist gebaut worden um die Unterhaltung im digitalen Zeitalter zu revolutionieren. Die Serie ist das Ergebnis aus traditionellem Hifi-Bau und digitale Erfahrung aus mehr als 30 Jahren. Die CX Serie setzt neue Maßstäbe in Hifi und Heimkino und liefert eine präzise, detaillierte Audio Performance die Ihnen den Atem rauben wird. Das fantastische Farbdisplay und eine elegante Benutzeroberfläche beim digitalen Musik Streamer bietet Ihnen eine intuitive Art und Weise auf die Musik die Sie lieben zuzugreifen. Dank der neu gestalteten Apps für Apple und Android haben Sie die volle Kontrolle. Die neue Camrbidge Audio CX Serie sieht so gut aus wie sie klingt. Die Drehknöpfe wirken wie schwebend und unterstreichen das elegante Design.



Cambridge Audio produziert seit 1968 erfolgreich Audio Produkte



Jedes Gerät aus der Cambridge Audio CX Serie ist gebaut worden um Ihre Lieblingsmusik im Klang neu zu definieren. Komplett darauf aus, das beste aus ihren digitalen Quellen herauszuholen, hat Cambridge Audio sechs neue Geräte entwickelt. Jedes ist jeweils ein Referenzpunkt in seiner Klasse und wurde ohne Kompromisse einzugehen entwickelt. Als erstes wurde der Netzwerkplayer, der Cambridge Audio CXN, entwickelt. Dieser sollte ihre bevorzugten digitalen Quellen audiophil klingen lassen, und leicht zu bedienen sein.



Darauf folgten die beiden Verstärker aus der CX Serie von Cambridge Audio, der CXA 60 und der CXA 80. Gebaut wurden sie mit dem gesamten technischen Know How von Cambridge Audio. Gleichzeitig wurden den beiden Verstärkern DACs gegönnt, welche z.B. für den CXC CD Transport genutzt werden können, oder aber auch für jede andere digitale Quelle.



Die Juwelen der Cambridge Audio CX Serie sind die beiden neuen AV Receiver, CXR120 und CXR200. In diesen wurde das gesamte Herzblut gesteckt und sämtliches Wissen was sich Cambridge Audio in seiner langen Erfahrung als Hersteller angeeignet hat. Herausgekommen sind zwei AV Receiver die Sie eine audiophile Heimkino-Erfahrung erleben lassen. Beide Cambridge Audio AV Receiver sind zusätzlich auch Netzwerk Streamer und liefern ihnen einen Klang wie Sie es vorher noch nie gehört haben.