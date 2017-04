Gesunde Zellen und eine kontinuierliche Neubildung sind das Geheimnis jugendlich frischer Haut. Im Laufe der Zeit nimmt die Zellenbildung deutlich ab und Linien und Fältchen werden sichtbar. Aber mann kann dem Altesprozess der Haut entgegensteuern.

Am besten mit den natürlich wirksamen Extrakten aus Maritimer Kosmetik. Algen, Queller, Austernschale und Co. sind die innovativen Lieferanten für hochwirksame Aminopeptide. Das Haubild wird verbessert und durch einen ausgleichende Feuchtigkeit- und Nährstoff Versorgung bleibt die Haut j in jedem Alter im Gleichgewicht.



Falten natürlich vorbeugen ist besser als harte kosmetische Korrekturen.





LITORAGE Maritime Kosmetik sorgt für gute Haut in jedem Alter



www.litorage.de