Zu Gast bei Freunden

Genießen Sie original griechische, mediterrane und internationale Spezialitäten in unserem

Restaurant „El Greco“ mitten in Bergisch Gladbach. Nur wenige Fahrminuten von Schloss Bensberg entfernt.

Unser mit Liebe, Herz und Gastlichkeit geführtes Restaurant lädt Sie zum Genießen und Verweilen

in gemütlicher Atmosphäre ein.

Das vielfältige Angebot in unserem Restaurant „El Greco“ lässt keine Wünsche offen.

Denn die Kombination aus original griechischer Küche mit zeitgemäßen mediterranen und

internationalen Gerichten ist eine Besonderheit.

Für Vegetarier werden besondere Spezialitäten angeboten.

Bei schönem Wetter laden wir Sie herzlich auf unsere liebevoll gestaltete Außenterrasse ein.

Hinter jedem Gericht verbirgt sich eine Leidenschaft, hinter jedem Glas Wein eine persönliche Geschichte,

weshalb wir uns freuen Sie als Gäste bei uns zu begrüßen und als Freunde wieder verabschieden zu dürfen.

Wir laden Sie herzlich zu uns ein.