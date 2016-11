"Basic Work" steht für kostengünstiges Qualitäts-Einrichten, das seine Nutzer professionell und effizient arbeiten lässt. Das moderne Neumöbel-Programm zeichnet sich durch seine einfache Funktionalität aus und bietet sämtliche Basis-Möbel für Büro, Home Office oder das Konferenzzimmer. Alle "Basic Work"-Artikel sind sofort verfügbar und werden dank Schnelllieferprogramm innerhalb weniger Werktage zugestellt.



Als besonderes "Basic Work"-Einstiegsangebot bietet Büroschnäppchen allen B2B-Kunden und Interessierten einen Schreibtisch zum unschlagbaren Kennenlern-Preis an. Der schlichte Schreibtisch hat ein C-Fußgestell, zwei Kabelausläße, eine Sichtschutzblende unterhalb der Tischplatte und Höhenausgleichsschrauben. Das Dekor der Tischplatte ist weiß und die Idealmaße 160 x 80 cm sind für nahezu jedes Büro geeignet.



Neben dem Top-Angebot für das Arbeitszimmer sind höhenverstellbare Schreibtische in weiß, ahorn oder lichtgrau sowie elektrisch höhenverstellbare Steh-Sitz-Tische in weiß erhältlich. Ausreichend Stauraum verschaffen die weißen Aktenschränke in fünf Ordnerhöhen, die weißen Sideboards in drei Ordnerhöhen sowie die mobilen Rollcontainer aus Stahl oder in weißem Dekor.



Den Konferenzbereich hochwertig ausstatten kann man mit den höhenverstellbaren weißen Besprechungstischen. Besonders an den Besprechungstischen ist die modulare Konstruktion, die eine Verkettung der Tische und damit flexibles Stellen in verschiedenen Anordnungen erlaubt.



Die gelungene Farbauswahl der "Basic Work"-Möbel in vorwiegend weiß erlaubt beste Kombinationsmöglichkeiten mit dem bereits bestehenden Inventar oder aber eine unkomplizierte Erstausstattung fürs Büro.



"Basic Work" ist ab sofort im Büroschnäppchen-Onlineshop bestellbar. Die Produktübersicht mit den aktuellen Konditionen kann man jederzeit dort durchstöbern.