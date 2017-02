Heilpilze haben eine Gemeinsamkeit: Sie stärken unser Immunsystem! Mykotherapie oder Mykologie ist ein gutes komplementärmedizinisches Verfahren von Heilpilze Vitalpilze in der Naturheilkunde.

In Asien heilt man seit Jahrhunderten mit Heil & Vitalpilzen und das mit erstaunlichem Erfolg. Es gibt viele Therapieverfahren die aus der Natur, der Volksheilmethode oder der Traditionellen Chinesischen Medizin übernommen worden sind.



NaturBurg bietet für Therapeuten und Endverbraucher Heilpilze Vitalpilze in Bioqualität von Multinova. Ein reichhaltiges Angebot und trotz Top Qualtität zu fairen Preisen. Großabnehmer haben auch die Möglichkeit Bulkware einzukaufen.