Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut. Mit der Heereskosmetik LITORAGE.

Mit Sylter Rotalgen, Sylter Austernschalen-Extrakt, 8% Natursole oder Rügender Heilkreide.



Wie ein kleiner Kurzurlaub im Thalasso-Spa. Feuchtigkeitsspendende Vitalstoffe aus Meeresalgen sorgen für ein Aussehen, als würden Sie direkt aus einem entspannten Urlaub kommen,



Gönnen Sie der Haut eine Auszeit mit der natürlichen Heereskosmetik von LITORAGE.



Der exklusive Hersteller INWATER Biotec GmbH berät Sie gerne.

Kiel 0431 - 78 700 87



Oder schauen Sie durch die Produktpalette in unserem Shop.



www.litorage.de



Und wenn Sie in der Apotheke Ihrer Wahl nachfragen, können wir diese auch beliefern.