Ladies Only. Eine wohlige und entspannende Massage ist eine Wohltat. Einmal richtig entspannen in der passenden Umgebung – oder auch Zuhause – das ist unser Angebot. Entspannende und sanfte Massagen, die Energie zurückgeben und Körper wie Seele gleichermaßen berühren – das ist unsere Aufgabe, die wir gerne ausführen.



Nur für Damen bieten wir wohlige und angenehme Massagen an wie Lomi Lomi, Ayurveda und vieles mehr. Es wird immer sehr individuell und persönlich auf Wünsche eingegangen, so dass die optimale persönliche Entspannung erreicht werden kann.



Wir freuen uns auf das Kennenlernen.