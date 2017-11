In vielen Bereichen macht sich solide Markenqualität bezahlt, das gilt auch beim Etikettieren. Wer seinen Drucker und die Softwareanwendung hat, der braucht laufend Druckmaterialien. Thermotransferfolien gibt es zu guten Preisen in fast unbegrenzten Mengen bei PSN Etiketten. Zu den gebotenen Marken gehören unter anderem Pelikan, Honeywell, Citizen, Toshiba, Zebra oder Armor. Es handelt sich um klingende Namen, die Qualität versprechen. Wer im Unternehmen jeden Tag hunderte Etiketten druckt, der wird wissen, was der zuverlässige Arbeitsablauf wert ist.

Trotz der Markenqualität sind Thermotransferfolien für das Drucken von Etiketten oder anderen einfarbigen Druckerzeugnissen noch immer sehr günstig, sowie ein schnelles Drucken möglich wird. Keiner möchte lange warten, ein schneller Arbeitsablauf ist sein Geld auch wegen der gesparten Zeit immer wert.

Je nach Situation braucht es im Unternehmen einige hundert oder hunderttausende Versandetiketten. Mit Print Solution Network finden sich ein paar Rollen oder direkt ganze Pakete, es gibt

Thermotransferfolie für jeden Bedarf, nicht nur in schwarz. Auch andere Druckmaterialien sowie Thermotransferfolien-Drucker, Ersatzteile, Druckerkabel und Scanner sowie Datenerfassungsgeräte finden sich bei PSN Etiketten.

Nicht nur bei den Thermotransferfolien wird auf Auswahl gesetzt. Auch in den anderen Rubriken muss sich der Kunde erst einmal entscheiden können. Wer nicht von Fach ist, der sollte sich beim Support erkundigen, um wirklich richtig zu kaufen. In der digitalisierten Warenwirtschaft sollen immerhin alle Komponenten zueinander und zum eigenen Unternehmen passen. Das Unternehmen einmalig umzustellen soll gut überlegt sein, dann müssen nur noch laufend die Verbrauchsmaterialien nach bestellt werden.

Wer im Unternehmen viele Etiketten benötigt, der muss nicht einen eigenen Druckraum einrichten. Er kann seine Etiketten in fast unbegrenzter Stückzahl bei PSN Etiketten bestellen. Bestellungen können sogar sehr kurzfristig erfolgen, da mit modernen Etikettendruckern und dem Expressversand mit sehr kurzen Bearbeitungszeiträumen kalkuliert werden kann. Der Unternehmer kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren und wird nicht bei einem Druckerausfall aus der Bahn geworfen. PSN liefert nicht allein Etiketten für Umkartons, sondern auch für Getränkeflaschen, Lebensmittelverpackungen, Lebensmittel oder auch Chemikalien. Je nach Einsatzgebiet wird mit ganz verschiedenen Materialien, Klebstoffen oder Normungen gearbeitet, um alle vorgegebenen Normen zu entsprechen.

Dennoch ist es sinnvoll, im eigenen Unternehmen einen guten Etikettendrucker und ein paar Rollen mit passender Thermotransferfolie liegen zu haben, da neben den Produktserien immer auch ein paar andere Produkte oder Pakete gekennzeichnet werden sollen. Mit der passenden Umsetzung haben die Etiketten direkt QR Codes, um sie mit Scannern oder mobilen Datenerfassungsgeräten auslesen zu können. So hat selbst der neue Mitarbeiter alle Daten parat.



