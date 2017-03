Schon die Menschen der Antike wussten den ästhetischen und materiellen Wert von Diamanten aller Art zu schätzen. Auch in heutigen Zeiten hat sich die bedeutende Rolle von Diamanten nur geringfügig geändert und noch immer sind sie eines der exklusivsten und schönsten Geschenke, die überreicht werden können.

Ob zu besonderen Anlässen wie Anträgen, Jahrestagen oder als Geschenk zu Weihnachten. Für Diamantgeschenke findet sich immer ein passender Zeitpunkt. Ein kleines Kästchen unter dem Weihnachtsbaum kann am Ende trotz, oder gerade wegen seiner geringen Größe alle anderen Präsente mit Leichtigkeit überstrahlen. Wissenswertes über Diamanten im Allgemeinen und was es beim Kauf von Diamantschmuck zu beachten gilt, wird im nachfolgenden Text näher beschrieben.



Diamanten - Das unbezwingbare Element



Natürliche Diamanten können nur unter den im Erdmantel vorherrschenden extremen Druck und Temperaturbedingungen entstehen. Dort erhalten die künftigen Edelsteine auch ihre Härte und Stabilität. Nichtsdestotrotz, im Erdmantel liegen die natürlich entstandenen Diamanten weit außerhalb der Reichweite wirtschaftlicher Fördersysteme. Es gilt viel mehr die Diamanten, welche massenweise bei Vulkaneruptionen, Erdbeben und anderen tektonischen Prozessen an die Erdoberfläche und in relativer Nähe zu dieser befördert wurden, zu finden und unter großen Anstrengungen abzubauen. Russland ist aktuell der größte Diamantförderer auf weltweit. Es besteht auch die Möglichkeit, Edelsteine künstlich herzustellen. Diese synthetischen Diamanten kommen in erster Linie in der Industrie und in der Forschung zum Einsatz.



Strahlender Schmuck



Durch seine Entstehungsgeschichte und seine geologisch bedingte Rarität sind Diamanten ein äußerst begehrtes Gut. Dies wissen auch Hersteller von Edelaccessoires und veredeln damit allerlei Schmuckstücke. Diamanten werden nicht nur aufgrund ihrer Seltenheit bevorzugt eingesetzt, sondern auch wegen ihrer je nach Schliff variierenden Eigenschaften. Sie reflektieren einfallendes Licht um ein Vielfaches mehr als andere Edelsteine und ziehen den Blick eines jeden Betrachters durch ihr brillierendes Funkeln direkt auf sich. Die zur Schmuckherstellung verwendeten geschliffenen Diamanten und deren Wert werden nach unterschiedlichen Kriterien bemessen. Profis nennen diese unterschiedlichen Kategorien »die vier C«. Dabei handelt es sich um eine Abkürzung der englischen Begriffe Carat, Clarity, Colour, Cut (Karat, Reinheit, Farbe und Schliff).



Den Begriff Karat wird den meisten Lesern im Alltag schon vorgekommen sein. Ob im spannenden Krimi, der romantischen Liebeskomödie oder in Gaunerfilmen. Die Karatzahl spielt bei der Beurteilung des Diamantwertes eine große Rolle. Dabei handelt es sich bei der Bezeichnung Karat lediglich um das Gewicht, welches ein Edelstein auf die Waage bringt. Ein metrisches Karat beträgt 0,2 Gramm.



Doch es kommt nicht nur auf das Gewicht eines Diamanten an, eine weitere Art der Wertbestimmung ist die Bestimmung der Reinheit und damit das zweite »C«, Clarity. Unter dem Begriff der Reinheit wird zusammengefasst, inwieweit Einschlüsse im Diamanten mit bloßem Auge und Lupe zu erkennen sind und inwiefern diese die Brillianz eines Diamanten beeinflussen. Bei den Einschlüssen handelt es sich um Unreinheiten im Diamanten, die sich ganz natürlich im Entstehungsprozess des Edelsteins bilden. Die Bestimmung der Reinheit kennt 11 unterschiedliche Kategorien. In die unterste Kategorie »pi3« (Piqué 3) fallen Diamanten, bei welchen man Einschlüsse bereits mit bloßem Auge zu erkennen sind. Die mit bloßem Augen erkennbaren Unreinheiten werden je nach Grad der Unreinheit mit pi3, pi2 und pi1 gekennzeichnet. In den USA wird statt die Piqué-Bezeichnung die Bezeichnung »imperfect« und damit kurz i3,i2,i1 genutzt. Die höchste Kategorie wird mit »fl« (flawless = makellos) abgekürzt. Zwischen »flawless« und »Piqué 3« erstrecken sich die anderen neun Kategorien, welche jeweils nach Sichtbarkeit von Einschlüssen und Beeinträchtigung der Brillianz unterscheiden.



Das dritte »C« beschreibt und kategorisiert den Diamanten anhand seiner Farbgebung. Auch hier wird in 11 unterschiedlichen Kategorien klassifiziert. Was für einen etwaigen Kauf von Diamanten von Bedeutung sein kann ist die Tatsache, dass bei Diamanten Weiß nicht gleich Weiß ist. Es gibt unterschiedliche Abstufungen der Farben, welche bei seriösen Händlern stets mit angeführt werden.



01) Hochfeines Weiß+, GIA-Code D

02) Hochfeines Weiß, GIA-Code E

03) Feines Weiß+, GIA-Code F

04) Feines Weiß, GIA-Code G

05) Weiß, GIA-Code H

06) Leicht getöntes Weiß+, GIA-Code I

07) Leicht getöntes Weiß, GIA-Code J

08) Getöntes Weiß+, GIA-Code K

09) Getöntes Weiß, GIA-Code L

10) Getönt 1, GIA-Code M/N

11) Getönt 2, GIA-Code O



Das vierte und letzte »C« beschäftigt sich mit dem Schliff des Diamanten. Die höchste Note bildet wie in der Schule das »Sehr gut« (engl. very good). Dies beschreibt eine makellose Verarbeitung des Edelsteins und eine höchstmögliche Lichtreflexion der Facetten. Die »schlechteste« Note bei der Schliffbewertung ist die Einstufung »Gering« (engl. poor). Dies beschreibt eine stark geminderte Brillianz, sichtbare größere und/oder zahlreiche äußere Auffälligkeiten und abweichenden Proportionen. Die mittleren Kategorien sind »Mittel« (medium) und »Gut« (good).



Diamanten online kaufen

Dank des Internets kann man sich unter anderem stressige Weihnachtseinkäufe in überfüllten Geschäften ersparen und bequem und unaufgeregt vom heimischen Sofa aus bestellen. Das gilt auch für Diamantschmuck. Eine Vielzahl von Juwelieren verfügen auch über eine Präsenz im Internet und bieten neben der beratung per E-Mail auch Telefonberatungen an. Darüber hinaus gibt es auch online Juweliere, die sich komplett auf das internetbasierte Geschäft spezialisiert haben und Diamantschmuck in den eigenen Webshops anbieten. Die Schmuckstücke und speziell die darin verarbeiteten Diamanten sind in der Regel ausführlich beschrieben und den internationalen Standards entsprechend klassifiziert. Dadurch entsteht für den Kunden ein objektives und nachvollziehbares Bild des Wertes des Schmuckstücks. Optisch werden die Diamanten in hochauflösenden Bildern dargestellt, meistens ist sogar eine 360°-Ansicht möglich.





Zwei konkrete Beispiele

Beispiel Nr. 1

Ein Diamantring zum Preis von 1299,00 Euro. Wie lassen sich die einzelnen Abkürzungen aufschlüsseln und was bedeutet das für den Wert? Die im Ring verarbeiteten Edelsteine weisen ein Karat von 0,22 und damit ein Gewicht von 44 Milligramm auf. Die Farbangabe des Edelsteins ist mit »G« angegeben, dies bedeutet, dass der Stein die Farbe »feines Weiß« aufweist. Neben dem Farbcode steht die Abkürzung »vs«. Dies steht für die Reinheit und der Edelstein weißt damit eine Reinheit mit »very small inclusions« auf. Einschlüsse, die man erst ab einer zehnfachen Vergrößerung zu erkennen sind. Der Goldring besitzt 14 Karat und damit ein Gewicht von 2,8 Gramm.

http://www.pandora.net/de-de/explore/products/rings#!150163D/stone/!01/sort-by/ph



Beispiel Nr. 2

Ein mit Diamanten bestücktes Ohrringpaar für 279 Euro. Die verarbeiteten Diamanten werden jeweils weisen jeweils eine Karatzahl von 0,04 auf und wiegen damit 8 Milligramm. Die Farbangabe zum Diamanten gibt den Code »gh« an. Die Farbe des Diamanten liegt also zwischen »feines Weiß« und »Weiß«. Als Reinheit wird »vs« angegeben, was wieder für »very small inclusions« steht und damit Einschlüsse meint, die erst bei zehnfacher Vergrößerung zu erkennen sind.