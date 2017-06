Die Carbon Heater Classic 240 Watt von TBD (Made in Germany) ist unsere meistgekaufte Wasserbetten Energiesparheizung, sie wandelt nahezu 99,9 % des zugeführten Stroms in Wärme um. Die Einstelleinheit verfügt über eine Kindersicherung und kann vom extrem strahlungsarmen, abgeschirmten und geerdeten Heizelement einfach getrennt werden.



Von einem Micro-Prozessor wird die Temperatur exakt zwischen 25 und 35 °C geregelt. Durch die großflächige Bauart wird die Wärme gleichmäßig verteilt, dabei schont die niedrige Oberflächentemperatur das Vinyl der Wassermatratze.



Die Carbon Heater Classic 240 Watt können Sie in allen Wasserbetten, mit festem Untergrund und einer Höhe von 10 – 23 cm einsetzen. Dabei brauchen Sie bei einem Austausch das Wasser nicht abzulassen, weil das flexibel Heizelement die nötige Steifheit besitzt um es in ein gefülltes Wasserbett einzuführen.

Die IQ-DIGITAL arbeitet mit der gleichen Carbon Heizmatte wie die Classic. Die Temperatur ist dank der LCD-Anzeige besser ablesbar und einstellbar. Die integrierte Zeitschaltuhr kann beide Phasen vom Stromnetz trennen. Die Einstelleinheit regelt die Temperatur auf +- 0,5 °C genau, besitzt eine Kindersicherung und ist von der Heizmatte trennbar. Die digitale Einstelleinheit ist durch Spannungsfilter gegen Blitze geschützt und damit unempfindlicher als die Digitalheizung die wir früher verkauft haben.



