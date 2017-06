Das Wichtigste auf dem Weg zur einer angenehmen Schlafwelt umfassen nicht nur welchen Matratzentyp man sich anschafft, sondern in welcher Größe man sich ein Bett zulegt. Zur Größe gehören neben der Breite und der Länge, auch die Höhe. Mit zunehmender Länge und Breite steigt in der Regel auch der Liegekomfort. Wir empfehlen Ihnen für ein Einzelbett ein Maß von 90x200 bis 140x200. Doppelbetten mit zwei separaten Matratzen fangen erst ab einer Abmessung von 160x200 an. Die Länge lässt sich natürlich noch variieren, sprich in 210, 220 oder bei Bedarf sogar 240cm. Die Höhe des Bettes lässt sich ebenso nach Wünsch gestalten. Die Höhe des Bettes entspricht der Abmessung von der Oberkante der Matratze bis zum Boden.

Die Zeiten der Futonbetten, wo der Einstieg in der Regel zwischen 30 und 40cm liegt, neigt sich langsam dem Ende zu. Die Vorteile eines Bettes mit einer komfortablen Einstiegshöhe sind selbsterklärend. Man muss um ins Bett zu einzusteigen nicht allzu tief herunter und auch das Aufstehen ist wegen der größeren Höhe deutlich bequemer und angenehmer aus. Zusätzlich kann man sich auch einfacher auf das Bett setzen, um beispielsweise Strümpfe oder Schuhe anzuziehen.

Wenn wir über eine Komforteinstiegshöhe sprechen, fangen wir bei ca. 55cm an. Eine Grenze nach oben gibt es dabei nicht. Jedoch sollte man darauf achten, dass man keine Leiter braucht um ins Bett ein- und wieder auszusteigen. Den Unterbau kann man nach Wunsch gestalten, ob mit Rahmen, Füßen oder auch Schubkästen. Die Auswahl ist enorm.

Ein weiterer Aspekt ist die Gesamthöhe der jeweiligen Matratze. Denn diese bestimmt neben dem Unterbau, wie weit die Schlafunterlage rausschauen soll. Geht man bei einem circa Durchschnittswert von 20cm aus, sollte die Oberkante der Matratze ungefähr, um die 10cm über die des Bettrahmens liegen. Dies ist jedoch kein punktgenauer Richtwert und ist von der Matratze, als auch vom persönlichen Geschmack unterschiedlich.