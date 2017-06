Gesunder Schlaf ist enorm wichtig für das Wohlbefinden des Menschen. Aber woran erkennt man eine orthopädisch optimale Matratze. An sich lässt sich die Qualität einer Matratze nur bedingt für die Allgemeinheit voraussagen. Vor allem ist es der Liegekomfort, der von jedem Menschen anders empfunden wird. Die Hauptgründe für dieses unterschiedliche Empfinden sind vor allem die Körpergröße, die Körperform und das Körpergewicht zu nennen. Außerdem gibt es sogenannte „Vielschwitzer“ und Leute, die nachts kaum schwitzen. Des weiteren haben die meisten Menschen unterschiedliche Liegegewohnheiten, sodass sich der eine sich im Schlaf viel hin und her wälzen muss, wohingegen ein anderer die ganze Nacht nahezu bewegungslos in einer Position durchschläft. Da die Auswahl an Matratzen mittlerweile geradezu unüberschaubar groß ist, sollte man auf eine Fachliche Beratung nicht verzichten. Eine Gesundheitsmatratze oder Orthopädische Matratze sollten im besten Fall auf den Körper individuell angepasst sein. Das muss nicht unbedingt die teuerste Matratze sein. Bei Dormito erhalten Sie individuelle angepasste Orthopädische Matratzen zu, fairen Preis. Unabhängig von der Statur. Alle Staturtypen ob eine kleine, leichte Frau, eine kleine, birnenförmige Frau und einen großen, schweren Mann sowie einen schweren, schrankförmigen Mann. Alle Zahlen für Ihre Matratze den Selben Preis. Es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass die teuersten Matratzen oder Testsieger diverser Tester, auch die besten sein müssen. Das Problem ist, dass die Testergebnisse sowie die Vergleichsergebnisse nur bedingten Aufschluss über den tatsächlichen Liegekomfort der betreffenden Matratzen geben. Immerhin wird Komfort, den eine Matratze sehr individuell empfunden. So kann zum Beispiel ein und dieselbe Matratze für den einen noch zu hart und für den anderen schon zu weich sein. In diesem Zusammenhang ist auch gleich anzumerken, dass die sogenannten Härtegrade von Matratzen entgegen der gängigen Meinung keinen allgemeingültigen Norm- oder Richtwerten liegen, sodass die Matratzenhersteller sie nahezu willkürlich in Relation zu ihren hauseigenen Matratzen festlegen können. Davon abgesehen bietet jede Matratzenvariante für sich im Vergleich zu anderen Varianten ganz eigene Vorzüge, aufgrund derer ein direkter Vergleich nur schwer möglich ist. Entsprechend dazu ist es auch ein Ding der Unmöglichkeit, einen klaren Testsieger zu küren. Aus dem Grund erhält bei Dormito jeder Schläfer seine optimale Matratze die orthopädisch dem Körperbau angepasst wird.