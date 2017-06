Qualität hat seinen Preis. Was genau soll die Matratze dem Schläfer bieten. Und um genau diesen Bedarf ermitteln zu können, ist es im Grunde unumgänglich, das Probeliegen in einem gut sortierten Fachgeschäft mit einer guten Beratung, in Anspruch zu nehmen. Schließlich will man ja auch die Matratze über mehrere Jahre hinweg nutzen.

Laut einer Studie an der verschiedene Matratzen getestet wurden. Die besten 10 lagen preislich bei 300 bis 800 Euro. Der Preis einer Matratze hängt unter anderem von der Qualität der Matratze ab.

Fazit. Jede Matratze hat ihren eigenen Preis. Um Durchblick bei dem Matratzendschungel zu gelangen, helfen geschulte Fachverkäufer. Nutzen Sie die Möglichkeit. Kaufen Sie lieber eine Matratze, die Sie getestet haben und bei der sie von der Qualität überzeugt sind.

Eine zu teure Matratze muss nicht zwingend hervorragend sein und eine sehr günstige nicht unbedingt die aller schlechteste. Jedoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass der Preis nicht ausschließlich für die Materialen gezahlt wird, sondern auch für eine gute Beratung. Ein geschulter Verkäufer, der den Kunden eine professionelle Beratung bietet und auf die Anforderungen eingehen kann, ist selbstverständlich im Preis der Matratze inbegriffen. Genauso wie die Kosten für den Standort. Um die Möglichkeit anbieten zu können, die Matratzen im Laden zu testen, benötigt man erst einmal einen Laden. Dann kommt es selbstverständlich auf die Qualität der Matratze an. Welche Materialien werden verwendet. Ist ein Überschuss an günstigen Kunststoffen verarbeitet worden, drückt das natürlich den Preis. Hochwertige und qualitativ gute Matratzen haben ihren Preis. Im Umkehrschluss sollte man hinterfragen, wie es sein kann, dass es bei einigen Discountern Preis Angebote gibt, die weit unter dem Preis liegen, wie sie in einem Fachhandel verlangt werden. Und es kommt auch auf die Funktionalität der Matratze an. Eine pauschale Antwort gibt es so also nicht.

