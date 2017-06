Jeder verbringt im Durchschnitt ca. ein Drittel seines Lebens in einer Matratze und dennoch wird die Reinigung dieser gerne vernachlässigt. Dabei gehen pro Woche ca. 2-3 Liter Schweiß in die Matratze, welcher ein idealer Nährboden für Bakterien und Keime ist und für unansehnliche Flecken sorgt. Mit der richtigen Pflege bleibt der Matratzenbezug und die Matratze länger frisch. Idealerweise sollten Sie eine Matratze besitzen, bei welcher Sie den Bezug durch einen Reißverschluss trennen und einzeln in der Waschmaschine bei 60° waschen können. Die Matratze und der Bezug sollten ebenfalls gut durchlüftet werden, um Milben fernzuhalten. Lüften Sie auch regelmäßig das Schlafzimmer und halten Sie die Raumtemperatur auf ca. 17-20 Grad. Ein Schonbezug über die Matratze sorgt für besseren Schutz und kann leicht in der Waschmaschine gewaschen werden. Schweißflecken lassen sich gut mit einem Gemisch aus Essig und Wasser oder Zitronensaft und Wasser entfernen. Tragen Sie das Gemisch mit einem Tuch oder besser, mit einer Sprühflasche auf und lassen Sie es für 1-2 Stunden einwirken. Anschließend waschen Sie den Bezug in der Waschmaschine. Blutflecken sind hartnäckig und lassen sich nur schwer entfernen. Wichtig ist, sie möglichst schnell zu entfernen und nicht trocknen zu lassen. Hier kann Gallseife oder Backpulver helfen. Geben Sie erst kaltes Wasser auf den Blutfleck und streuen anschließend ausreichend Backpulver darüber. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten waschen Sie die Stelle mit kaltem Wasser ab. Falls noch immer Blutreste zu sehen sind, können Sie die Stelle nochmals mit Gallseife behandeln und den Bezug anschließend in der Waschmaschine waschen. Kaffe- oder Rotweinflecken lassen sich z.B. gut mit Salz und Zitronensaft behandeln. Geben Sie dazu ein paar Tropfen Zitronensaft auf den Fleck und streuen anschließend etwas Salz auf die Stelle. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit, lässt sich der Fleck gut wegreiben.