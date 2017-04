Luxus Bezug



Der Dormito Luxus Bezug wird aus Ökotex 100 zertifizierten Materialien hergestellt. Er ist mit 600 g Baumwoll-Kämmlingen gefüllt und als Isolierschicht ist ein Thermovlies mit eingearbeitet. Die Oberfläche besteht aus einem sehr stretchbaren Jersey-Doppeltuch-Stoff, der eine hervorragende Anpassung an den Körper ermöglicht. Der Unterstoff ist aus Frottee Leinen. Der Luxus-Bezug hat eine Winter- und Sommerseite und ist somit wendbar. Die Sommerseite, die hauptsächlich mit den Baumwoll-Kämmlingen gefüllt ist, bietet zur warmen Jahreszeit einen kühlenden Untergrund in dem Bett. Durch die stark feuchtigkeits-aufsaugenden Baumwoll-Kämmlinge und die Bauschfasern, die für die Lüftung der Auflage wichtig sind, wird aktiv das Schlafklima unter der Bettdecke reguliert und man schwitzt wesentlich weniger. In den kalten Monaten wird die Auflage einfach gewendet. Durch die Thermovliesschicht kann die Wärme länger in dem Top gespeichert werden. Dadurch hat man immer eine angenehme Temperatur im Bett und man schläft deutlich trockener als, zum Beispiel, auf Polyester-Hohlfaser-Auflagen. Zusätzlich ist die Luxus-Auflage auch sehr atmungsaktiv, was auch den guten Schlafkomfort unterstützt. Die Luxus-Auflage ist auf 60°C waschbar und sie ist schleuderfest. Ab 160 cm Bettbreite kann die Auflage mittig mit einem feinen, dünnen Reißverschluss geteilt werden. Man spürt ihn nicht, wenn man mittig auf der Auflage liegt. Durch ihre Teilbarkeit und Waschbarkeit ist der Luxus-Bezug ist auch hervorragend für Allergiker geeignet, da man ihn ganz einfach in der heimische Waschmaschine waschen kann.