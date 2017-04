Premium Bezug



Unsere Kunden können seit 1987 unter einer Vielzahl von Bezug-Tops wählen. Angefangen bei einem Ditex, Comfort, Premium, Luxus, Thermio und Supreme-Top. Diese aufgeführten Bezüge unterscheiden sich letzen Endes hinsichtlich der Füllmenge pro Quadratmeter und ob das Top mit einem Mittelreißverschluss versehen werden soll. Diese Möglichkeit bieten wir dem Dormito Kunden ab einer Größe von 160 cm Breite. Darüber hinaus sind natürlich auch Sonderanfertigungen möglich. Jeder dieser Bezüge wird in unserer eigenen Näherei in Dortmund bzw. Borken angefertigt. Alle Bezug Tops sind bei mindestens 60 Grad Celsius waschbar und bestehen aus zertifizierten Ökotex 100 Materialien. Es gilt somit auch zu erwähnen dass diese Materialien selbstverständlich Allergiker geeignet sind. Unser Premium-Bezug , bestehend aus hochbauschigen Baumwoll-Kämmlingen (65 %)wird zudem mit synthetischen Durabelfasern ( 35 %) versteppt. Dieses ermöglicht unseren Kunden ein trockeneres Schlafklima und eine optimale Feuchtigkeitsaufnahme. Da wir nachts bis zu 300 ml Flüssigkeit ausschwitzen, ist durch diesen Premium Bezug trotzdem gewährleistet, dass die Feuchtigkeit nach oben entweichen und durch die hochbauschigen Baumwollkämmlingen ein wohliger Schlafkomfort vorhanden ist. Das Schlafklima wird also optimal reguliert , da wir im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern die oben angesprochene stark saugende Baumwolle in die Füllung versteppen. Jede Sonderanfertigung ist bei uns sofort machbar, ob für Dormito Betten oder für Fremdfirmen. Die Lieferzeiten belaufen sich in etwa zwischen 2-3 Wochen. Der Premium Bezug ist Schleuderfest und atmungsaktiv. Die Körperanpassung und Stretchbarkeit ist optimal. Die Baumwollfaser Mischung kommt aus einer Kammgarnspinnerei. Die Premium Auflage ist ab einer Größe von 80 cm Breite bis zu einer Länge von 240 cm erhältlich.