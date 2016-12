Kosmetikliege LUXUS mit 4 Motoren



Unsere Kosmetikliege LUXUS zeichnet sich nicht nur durch ihr stylistisches, elegantes Design sondern zusätzlich durch ihre Funktionalität im täglichen Gebrauch aus.



Die Liege LUXUS ist 3-teilig. Die 4 Motoren werden durch die seitlich am Sitz angebrachten Tasten gesteuert. Optional kann eine Handfernbedienung und/oder ein Fußschalter angeschlossen werden um die Motoren zu bewegen



Ein Motor ist für das Rückenteil, welches aus der waagrechten Position bis zu 80° in die Höhe verstellbar ist, zuständig. Die Liege ist in der Waagerechten auch als Massageliege zu nutzen.



Durch den 2. Motor kann man den Sitz in der Neigung verstellen, was zusätzlich individuell für den Kunden einstellbar ist und zum Wohlbefinden beiträgt.



Der 3. Motor ist für die Höhenregulierung von mindestens 60 cm Höhe bis maximal 90 cm Höhe verantwortlich. Damit ist dieser Stuhl individuell auf die Grösse des Behandelnden einstellbar damit eine stressfreie und ermüdungsarme Arbeit im täglichen Ablauf ermöglicht wird. In der Waagrechten kann man die Liege LUXUS auch auf 102 cm kippen.



Das Fussteil kann mittels dem 4. Motor individuell eingestellt werden. Es ist 28 cm lang und durch ein zusätzliches Fussendteil mit 15 cm zusätzlich verlängert. Auch dieses Fussendteil ist bei Bedarf bis zu ca. 14 cm ausziehbar



Mit einer möglichen Gesamtlänge von 202,50 cm, die in Rückenlehne, Sitzteil und Fussteil aufgeteilt sind, trägt es massgeblich zum Wohlbefinden des zu behandelnden Kunden bei. Die bequeme Rückenlänge von 57 cm wird durch das Kopfteil ergänzt, so dass eine Gesamtlänge des Rückenteils von 82,50 cm entsteht. Das Kopfteil kann zudem bis zu 8 cm ausgezogen werden. So entsteht eine Länge des Rückenteils von 90,50 cm, welches auch für grosse Patienten den höchstmöglichen Komfort bietet. Zusätzlich befindet sich im ausziehbaren Kopfteil ein Nasenschlitz um die Liege auch für Massagen gut zu nutzen.



Nicht nur die Länge sondern auch die behagliche Breite der Liege von 57 cm lässt die Behandlungsdauer für den Kunden zur reinen Wellness werden. Die ca. 8 cm dicke Auflage mit einer pflegeleichten abwaschbaren PU-Beschichtung runden den Komfort ab.



Die Besonderheit dieser Liege liegt darin, dass sie zusätzlich um 240° manuell um die eigene Achse gedreht werden kann. Aus diesem Grunde wird sie auch „Raumwunder“ genannt und oft – für kleinere Behandlungsräume – gerne eingesetzt.



Zusammenfassung der technischen Details:



Motoren: 4 (Höhe, Rückenlehne, Sitzfläche, Fußteil)

Länge: Rückenteil 82,5 – 90,5 cm, Sitzfläche 55 cm, Fussteil 43 - 57 cm, Gesamtlänge 180,5 – 202,5 cm

Höhe: 60 bis 90 cm, waagrecht kippbar bis 102 cm (Kopfteil)

Breite: 57 cm ohne Armlehnen, 82 cm mit Armlehnen (hochklappbar)

Gewicht: 79 kg

Belastbar: 200 kg

Polsterung: 8 cm starke PU-Polsterung

Drehbar 240°

mit Nasenschlitz