Wer aktuell damit beschäftigt ist sein Haus oder Wohnung zu renovieren, kommt nicht dabei rum Gegenstände richtig auszumessen. Bei einigen Sachen kommt der Zollstock zu kurz und man muss zu anderen Geräten greifen. Viele Handwerker benutzen dabei sogenannte Lasermessgeräte, die beim Vermessen extrem hilfreich sind. Ohne großen Aufwand mit einem Maßband oder Zollstock zu betreiben, hilft ein Lasermessgerät große Flächen und Volumen schnell aufzufassen.



Bei einem Lasermessgerät wird ein Laser Strahl ausgesandt, der die zu messende Strecke vermessen soll. Sobald der Laser Strahl auf das Ziel trifft, kann das Ziel anhand des roten Strahls erkannt werden. Somit ist klar, ob die richtige Stelle, die vermessen werden soll angepeilt ist. Das reflektierende Licht führt wiederum zum Lasermessgerät zurück von wo aus auch der Abstand abgelesen werden kann. Wer an der Messgenauigkeit zweifelt, liegt hier falsch. Die Messgenauigkeit der Laserentfernungsmesser liegt heutzutage sehr hoch. Bei den meisten Lasergeräten liegt die Ungenauigkeit bei ungefähr +-1mmm. Doch messen Sie doch mal als Beispiel eine Entfernung mit einem normalen Zollstand, da werden Sie auch schnell erkennen, dass bei der Messung ein paar Ungenauigkeiten vorkommen.



Ein Lasermessgerät ist heutzutage günstig zu erwerben und muss nicht teuer sein.



