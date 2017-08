Die Country & Western Friends Kötz 1982 e.V. präsentieren im Kulturgewächshaus Birkenried, 89423 Gundelfingen-Birkenried von Freitag, den 08. September bis Sonntag, den 10. September 2017 ihr 9. Internationales Bluegrass Festival.



Zum 9. Mal sind die Country Friends Kötz mit sechs Formationen zu Gast mit ihrem Bluegrass Festival im wunderschönen Ambiente des Kulturgewächshauses Birkenried, an der B 16 zwischen Günzburg und Gundelfingen gelegen.



Am Freitag, den 08. September beginnt das Festival um 19.30 Uhr mit den vier versierten Musikern der East West Band aus der Tschechischen Republik und der Slowakei. Neben Eigenkompositionen spielen sie auch Cover-Versionen bekannter Titel aus dem traditionellen und modernen Bluegrass. Mit der Spirit Family Reunion kommt sodann eine der populärsten „new young Americana/Roots bands“ aus den USA nach Birkenried. Von Country über Bluegrass bis Appalachian Mountain Music spielt das Sextett seit 2010 einen abwechslungsreichen Musikmix. Sie verpassen dem Genre damit eine großstädtische Behandlung, verbunden mit den Wurzeln, pulsierende Energie im Zentrum.



Am Samstag, den 09. September startet das Rahmenprogramm um 14 Uhr mit dem Bluegrass-Café und der offenen Bühne. Von 15-16 Uhr lädt Singer-Songwriter und Gitarrist Brent Moyer aus Nashville unter dem Motto „licks & tricks“ zu einem Gitarrenworkshop ein. Das Abendprogramm startet um 17 Uhr mit dem schweizer Bluegrass-Quartett Morning Dew. Mit mehrstimmigem Gesang und fetzigen Instrumentals bringen sie gute Stimmung. Bea & Frank aus der Gegend haben sich 2015 bei einem workshop in der Toscana kennengelernt, und dort spontan eine Session gemeinsam gespielt. Daraus ist das Duo aus Beate Schellmann und Frank von Bergen entstanden, das eine leidenschaftliche Sängerin mit schöner Stimme zeigt, die ihre Lieder lebt. Frank hat eine klassische Gitarrenausbildung, spielte in diversen Bands und hat durch Bea den Weg zu Bluegrass & Folk gefunden.



Sacred Sounds Of Grass setzen im Zeitalter elektronischer Klänge seit 1979 mit ihrem akustischen Sound Kontrapunkte in vokaler und instrumentaler Perfektion. Sie gelten international als eine der besten Bluegrass-Gospel-Bands außerhalb der USA. Brent Moyer wird insbesondere die Lieder seiner jüngsten CDs „Tennessee Tears“ und „Music Tells The Truth“ vorstellen.

Am Sonntag, den 10. September ist um 10.30 Uhr der Gottesdienst mit Sacred Sounds Of Grass angesagt, die anschließend auch zum Frühschoppen zu hören sind. Von 14 bis 17 Uhr wechseln sich Brent Moyer und Bea & Frank im Rahmen der Sonntags-Matinee ab.



Ermäßigter Vorverkauf bis 10. August: Tel. / Fax: 0 82 21 / 3 46 71, Website: www.cwf-koetz.de, e-mail: cwf-koetz@t-online.de