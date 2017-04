Dafür bietet der Diamantweg-Buddhismus wirksame und lebensnahe Mittel. Wie man diese mitten im Alltag üben und anwenden kann, erklären Maike Brill & Rob Sok am 8. Mai um 20Uhr im Buddhistischen Zentrum Dresden in der Bautzner Straße 14, 3. OG. Im Anschluss an den Vortrag „Buddhismus im Alltag“ gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und an einer geleiteten Meditation teilzunehmen. Der Eintritt kostet 6 €.



Das aus Australien stammende Ehepaar Maike Brill und Rob Sok sind langjährige Praktizierende des Diamantweg-Buddhismus und Schüler von Lama Ole Nydahl. Ansässig in Canberra, gründeten sie das dortige Diamantweg-Zentrum und gestalteten es die letzten 17 Jahre aktiv mit. Ihre Vorträge zeugen von enormem buddhistischen Wissen und einer Fülle an Lebenserfahrung. Beide arbeiten als Business Coaches und Trainer in ihrem eigenen Unternehmen. Rob Sok ist außerdem Forscher an der Australian National University und Maike Physio-Therapeutin sowie Sängerin.